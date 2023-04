Bicicleta staţionară are multiple beneficii pentru sănătate

Exercițiile cardiovasculare sunt foarte importante pentru sănătatea umană. Mai mult decât atât, ele cresc capacitatea plămânilor și a inimii, atunci când sunt practicate regulat. De fapt, susțin medicii, acesta este unul dintre marile beneficii ale bicicletei staționare. Dacă v-ați hotărât să vă antrenați corpul pentru a vă întări sănătatea, bicicleta staționară sau de fitness are o mulțime de beneficii. Totuși, este esențial să înțelegeți că aceasta funcționează ca un simulator. Pe scurt, veți reproduce mișcarea clasică de pedalare, dar fără a fi nevoiți a vă deplasa în afara casei. În general, bicicleta staționară servește la întărirea picioarelor, la arderea caloriilor, la pierderea în greutate, la îmbunătățirea sistemului cardiovascular și la menținerea în formă.Specialiștii recomandă folosirea ei, timp de 20 de minute pe zi, de 3 - 6 ori pe săptămână. Încet-încet, veți crește durata cu încă cinci minute, până ajungeți la antrenamentul ideal de 40 de minute. Utilizarea bicicletei staționare este sigură, folosirea ei regulată oferind încredere în sine. În plus, aceasta accelerează metabolismul și contribuie la eliberarea hormonilor, precum endorfina și serotonina. Vârsta pe care o aveți nu reprezintă o limitare atunci când vreți să vă antrenați, deoarece există rutine care se adaptează la diferite vârste. În plus, odată cu folosirea bicicletei, corpul dobândește o rezistență și o forță mai mare. Totodată, acest gen de mişcare este util în caz de crampe musculare și lumbago.