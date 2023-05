Portocala amară - un aliat pentru pierderea kilogramelor în plus

În caz că nu ştiaţi, portocala amară poate fi un supliment excelent pentru a pierde în greutate, deoarece activează metabolismul. Sunt studii care arată că fructul este un ingredient de bază al popularului gem britanic, deoarece conținutul său de pectină duce la îngroșarea preparatului. În plus, datorită gustului amar, este folosită în diverse preparate sărate. Ce spune știința, însă, despre beneficiile sale? Portocala amară este un fruct mic, cu coaja aspră și groasă, de culoare galben-portocaliu. De obicei, portocalele sunt folosite pe post de condiment, datorită gustului intens. Sucul se adaugă în cocktailuri, dressinguri, gemuri și alimente sărate, dar are și aplicații medicinale. Totodată, portocala amară poate fi folosită și ca mirodenie, precum și la prepararea dulcețurilor și a lichiorurilor.Așadar, oferă beneficii indiferent de modul în care este consumată. Totuși, pentru slăbire, este recomandată infuzia, dar, la fel ca multe alte produse, portocala amară trebuie folosită doar ca supliment pentru a pierde în greutate. Altfel spus, nu există produse minune, nici arzătoare magice de grăsimi. Fructul vă poate ajuta să ardeți grăsimi activând metabolismul, eliminând lichidele reținute și îmbunătățind digestia. Ca urmare, pentru ca acesta să funcționeze, este important să aveți o dietă bogată în fructe, legume și alimente cu fibre. În plus, consumul de junk food trebuie evitat și activitatea fizică zilnică trebuie să fie mai intensă decât de obicei. De reţinut că, din cauza stimulenților săi, poate crește tensiunea arterială sau ritmul cardiac.