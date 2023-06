Ceaiul de mentă ameliorează indigestia și arsurile la stomac

Ceaiul de mentă este recomandat, în general, pentru calmarea disconfortului digestiv, a diareei, dar și a altor tipuri de dureri. De cele mai multe ori, este folosit în ameliorarea indigestiei, a grețurilor, arsurilor la stomac și a inflamației abdominale. Cercetările arată că menta și extractele sale au potențial antimicrobian, hepatoprotector, antioxidant și antiinflamator. Deși nu este un tratament de primă linie împotriva bolilor, aportul său este util atunci când vine vorba de calmarea anumitor simptome. După cum am menționat, una dintre principalele utilizări ale ceaiului de mentă are de-a face cu sănătatea digestivă. Mai exact, băutura ajută la îmbunătățirea digestiei și la reducerea simptomelor precum greața, vărsăturile și gazele.Unul dintre compușii săi principali, carvona, a fost legat de aceste efecte. Potrivit unui studiu, această substanță inhibă contracțiile musculare ale tractului digestiv și, prin urmare, exercită un efect antispastic. Totodată, consumul de antioxidanți joacă un rol important în prevenirea daunelor celulare cauzate de radicalii liberi. La rândul său, acest lucru este legat de prevenirea bolilor cronice și a îmbătrânirii premature. Ceaiul de mentă mai este folosit și pentru dezinfectarea alimentelor, deoarece dovezile indică faptul că ajută la combaterea bacteriilor care provoacă toxiinfecții alimentare, cum ar fi E. coli și Listeria. În plus, poate induce stare de relaxare în perioadele de stres.