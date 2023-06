Ceaiul de valeriană se folosește pe perioade limitate de timp

Valeriana este antidepresivul, pe care natura l-a pus la îndemâna omului. Ce nu știu multe persoane este că rădăcinile de valeriană au efecte benefice asupra funcționării inimii, dar și acțiune antispastică. Tocmai de aceea, ceaiul de valeriană este alternativa naturistă la medicamentele recomandate în nevroză, palpitații ale atacurilor de panică, insomnii, tulburări de menopauză, dureri stomacale pe sistem nervos. Fiind un foarte bun sedativ și tranchilizant, nu trebuie, totuși, să se utilizeze ceaiul de valeriană pe perioadă nelimitată de timp, ci doar într-un tratament bine gândit, precizează specialiștii. Pe de altă parte, fiind un sedativ natural, nu are efecte secundare asupra organismului uman, însă s-au semnalat cazuri de intoxicație voluntară prin excesul în doze foarte mari. De asemenea, ceaiul de valeriană poate fi folosit în diferite tratamente naturiste. De exemplu, se administrează în timpul stărilor de anxietate și atacuri de panică, efectele licorii simțindu-se imediat, ajutând inclusiv la eliminarea stării de stres, depresiei și neliniștii, dar și în stările de isterie sau alte disfuncții nervoase. Un alt efect benefic pe care îl are ceaiul de valeriană se referă la faptul că ajută la liniștirea durerilor de cap, durerilor menstruale, crampe stomacale, afecțiuni respiratorii și scăderea tensiunii arteriale. Trebuie precizat că valeriana este un medicament natural împotriva stărilor nervoase, care nu are efecte secundare nedorite și nici nu dă dependență. Atenție, însă! Se folosește pe perioadă determinată de timp, sau atunci când aveți nevoie de un somnifer sau în perioadele de solicitare maximă.