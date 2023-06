Durerile în piept pot fi provocate de numeroase boli

Simțiți o apăsare în piept, iar respirația este grea? În acest caz, este posibil să simțiți durere în piept, in orice zonă, pornind de la gât până la abdomenul superior. În funcție de cauza acesteia, durerile în piept pot fi ascuțite, surde, arzătoare, dureroase, sub formă de junghi, o senzație de apăsare. De exemplu, angina pectorală este una dintre cele mai frecvente cauze pentru care apare durerea în piept sau senzația de apăsare în piept. În aceste situații, apare un blocaj în vasele de sânge ale inimii, care reduce fluxul de sânge și de oxigen care merge la mușchiul inimii, cauzând durere, dar nu leziuni permanente la inimă.Din păcate, durerea se poate răspândi la nivelul brațului, umărului și maxilarului. Starea se poate simți ca o presiune sau o senzație de stoarcere. Durerile în piept care sunt cauzate de angina pectorală, pot fi declanșate de exercițiul fizic, de emoții puternice sau de un stres emoțional. Apoi, infarctul miocardic (atacul de cord) duce la reducerea fluxului sanguin prin vasele de sânge ale inimii și cauzează moartea celulelor musculare cardiace.Deși este similară cu durerea provocată de angină, durerea din timpul unui atac de cord este mai severă și nu trece dacă vă odihniți. Pe lângă durerea în piept, miocardita, o inflamație a mușchiului inimii poate cauza febră, oboseală și probleme cu respirația. Cunoscută și sub numele de pleurezie, această condiție medicală reprezintă inflamația sau iritarea mucoasei dintre plămâni și piept. Specialiștii spun că dacă ați primit acest diagnostic, cel mai probabil veți simți o durere ascuțită când respirați, tușiți sau strănutați. Alte cauze mai puțin frecvente includ: reumatoida, lupusul și cancerul. Durerea cauzată de hipertensiunea pulmonară este similară cu cea provocată de angină.