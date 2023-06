Procesul de cicatrizare și remedii recomandate pentru vindecarea rănilor

Probabil cu toții avem sau am avut, la un moment dat, vreo cicatrice, vreo urmă lăsată pe corp după vindecarea unei operații, a unei răni, tăieturi sau arsuri. Modul organismului de a vindeca o agresiune asupra țesuturilor îl reprezintă cicatrizarea, fie că este vorba despre una chirurgicală, fie traumatică. Unele răni sunt minore, cum este cazul unei julituri, și se pot trata acasă. În alte cazuri, precum unele intervenții chirurgicale, procesul de cicatrizare este de lungă durată. Astfel, este nevoie de respectarea strictă a indicațiilor date de medic, pentru prevenirea infecțiilor.În cazul în care apar leziuni, indiferent de ce natură sunt, organismul formează noi fibre de colagen pentru a repara pielea afectată, rezultând o cicatrice. Prima etapă a cicatrizării este una inflamatorie, imediat după rănire sau după operație. În a doua etapă, cea reparatorie, are loc sinteza fibrelor de colagen, astfel încât să fie posibilă sinteza unor noi țesuturi. Ultima etapă constă în remodelare. Această perioadă poate să se întindă pe o perioadă de timp mai îndelungată, așa cum este situația unei cicatrizări în urma unei operații. În general, orice plagă trebuie curățată zilnic cu apă și săpun. La recomandarea medicului, se poate utiliza o cremă cu rol cicatrizant. Dacă cicatrizarea are loc vara, trebuie asigurată o protecție solară adecvată zonei unde se află plaga.Pentru grăbirea cicatrizării, există și remedii naturale eficiente pentru susținerea procesului de cicatrizare. Cu alte cuvinte, medicii recomandă, printre altele, gălbenelele, mușețelul, sunătoarea, sucul de ceapă și tătăneasa.