Remedii naturale pentru înlăturarea infecțiilor din organism

Aveţi o inflamație în organism? În acest caz, trebuie să știți că acesta este răspunsul natural al corpului dumneavoastră, care reacționează în timpul infecțiilor cauzate de bacterii sau viruși, atunci când celulele albe din sânge luptă pentru a vă proteja de agenții patogeni. De asemenea, se poate dezvolta și în cazul unei leziuni, când organismul încearcă să regenereze țesutul vătămat. Deși inflamația se poate reduce cu ajutorul medicamentelor, există o serie de antiinflamatoare naturale care vă pot oferi același efect, în mod natural. În cazul leziunilor acute, cauzate în general de un impact sau coliziune, cădere sau răsucire, durerea și umflarea țesutului sunt primele semne ale inflamației. Astfel, celulele inflamate elimină celulele vătămate și ajută vindecarea.Anumite alimente și plante au, în mod natural, proprietăți antiinflamatorii și vă pot ajuta să vindecați mai repede rănile sau infecțiile care produc inflamația, potrivit romedic.ro. De exemplu, ghimbirul are proprietăți de reducere a inflamației și de grăbire a recuperării musculare, mai ales în febra musculara. În plus, reduce durerile de genunchi la pacienții cu artrită. Și cireșele au efect antiinflamator, de reducere a durerii și de grăbire a procesului de vindecare, în timp ce scorțișoara are un conținut foarte ridicat în antioxidanți puternici, cum ar fi polifenolii. Conform unui studiu, aceasta se află pe primele locuri, alături de alte alimente bine cunoscute pentru efectul lor antioxidant, precum usturoiul sau oregano. De asemenea, papaya este bogată în vitamine și minerale, printre cele mai importante aflându-se enzimele proteolitice, cu rol de reducere a durerii.