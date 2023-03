Alimente care ajută la ameliorarea arsurilor la stomac

Unele persoane suferă foarte mult din cauza hiperacidității gastrice și a arsurilor la stomac, stări care sunt însoțite, câteodată, și de durere. Stomacul are un conținut natural de acid clorhidric, necesar pentru a digera mâncarea consumată. Din cauza mai multor factori, este posibil ca acest organ să secrete acid clorhidric în exces, ceea ce va afecta negativ tractul digestiv. În anumite cazuri, acizii secretați de stomac pot fi împinși către esofag din cauza unei hernii hiatale, provocând inflamații. Iată câțiva factori care provoacă arsurile la stomac: o dietă deficitară sau absorbția incorectă a alimentelor, un consum ridicat de alimente acide (zahăr alb, făină rafinată, prăjeli, carne roșie, mezeluri, lapte, băuturi îndulcite, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice). Alteori, mâncatul prea rapid sau în exces și mestecarea incorectă a mâncării duce la aceeași stare, la fel ca și unele obiceiuri nesănătoase, precum consumul în exces de produse pe bază de tutun sau băuturi alcoolice, stresul și alte emoții negative, sedentarismul etc.Avantajul dietelor bogate în alimente antiacide este faptul că stomacul va evita schimbările bruște, producând în continuare acidul necesar digestiei corecte. Medicii recomandă, în mod special, următoarele alimente: avocado, castravete, sparanghel, broccoli, dar cel mai bun dintre toate este varza. Utilizând această legumă, puteți prepara diverse rețete simple care echilibrează pH-ul stomacului. În plus, are abilitatea de a regla stomacul, ficatul și intestinele, neutralizând aciditatea și prevenind arsurile la stomac și oferă protecție mucoasei gastrice.