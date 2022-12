Lista celor mai dăunătoare băuturi pentru stomac

Cele mai dăunătoare băuturi pentru stomac sunt rachiul și lichiorul. Motivul îl reprezintă procesul de distilare a anumitor tipuri de rachiu, de exemplu. În cazul lichiorului Amaretto, combinația de arome poate avea 300 de calorii, în timp ce lichiorul de anason este, pe deasupra, și bogat în calorii. În ceea ce privește cocktailurile din rom, tequila, gin, vodcă, etc, ele măresc concentrația de alcool și aportul caloric. Printre cele mai dăunătoare băuturi pentru stomac se numără și cafeaua și băuturile carbogazoase. Dacă sunt consumate în mod frecvent, aceste lichide provoacă balonare și deteriorează mucoasa gastrică. De asemenea, amestecul băuturilor energizante cu alcool este extrem de dăunător, putând cauza probleme gastrice și metabolice, dar și tulburări de somn.





Cele mai dăunătoare băuturi pentru stomac și alte organe vitale sunt băuturile alcoolice. Specialiștii spun că, având un nivel ridicat de toxicitate, acestea trebuie consumate ocazional și în cantități mici. De ce? Pentru că, pe lângă efectele negative la nivel gastric, alcoolul afectează ficatul, intestinele, inima și alte organe. Drept urmare, efectele dăunătoare ale acestora se resimt la puțin timp după consum. Din păcate, din cauza compoziției sale, alcoolul nu este deloc hrănitor și, în plus, este bogat în calorii. În plus, are efect diuretic și, dacă este consumat în cantități mari, poate provoca deshidratare. Acestea sunt câteva din motivele pentru care se resimte mahmureala. Cert este că orice băutură alcoolică poate deteriora organismul, iar urmările sunt și mai severe dacă ele conțin un procent ridicat de alcool și sunt amestecate cu alte băuturi din comerț. Totodată, cantitatea ridicată de zahăr din acestea mărește considerabil aportul caloric din organism, deci pe termen lung, consecințele asupra sănătății sunt majore.