Mai lăsați deoparte alcoolul! Vă distruge sănătatea

Ştiinţa a arătat faptul că posibilitatea de a absorbi această substanţă creşte pe stomacul gol şi scade atunci când stomacul este plin cu alimente. Acest lucru se datorează faptului că suprafaţa de contact scade şi golirea gastrică încetineşte. Cu toate acestea, alimentele grase sunt excepţia de la regulă, deoarece afectează motilitatea stomacului în mod diferit faţă de alte substanţe nutritive. Acestea sporesc mişcările intestinale şi fac alcoolul să ajungă mai repede în sânge. Din fericire, alimentele care conţin carbohidraţi şi proteine determină absorbţia lentă, iar concentraţia de alcool din sânge scade cu până la 25%. De asemenea, corpul elimină restul de 5-10% prin urină, transpiraţie şi respiraţie. Medicii sunt de părere că, atât timp cât etanolul este prezent în sânge, acesta afectează sistemul nervos. În plus, dozele mari de alcool pot provoca intoxicaţie, care include şi alte simptome, cum ar fi următoarele: greaţă, secreţii şi vărsături, confuzie, hipotermie (temperatura scăzută a corpului), pierderea bruscă a coordonării, respiraţie lentă sau anormală, dificultate în vorbire, pierderea cunoştinţei, leşin.





Voi știți ce se întâmplă în corpul vostru după ce ați consumat alcool pe stomacul gol? Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) raportează că în fiecare an se produc circa trei milioane de decese în întreaga lume din cauza consumului de băuturi alcoolice. Mai mult decât atât, acesta este chiar un factor de risc pentru numeroase boli. Procesul de absorbţie a alcoolului începe cu aportul său pe cale orală. Pentru că această substanţă are o greutate moleculară mică, trece cu uşurinţă prin membranele celulare şi ajunge în vasele de sânge. Prin urmare, gura, esofagul şi stomacul pot absorbi cantităţi mici de alcool. Ce se întâmplă în organism? Când alcoolul ajunge în stomac, acest organ absoarbe 15% - 20%. Apoi, substanţa trece în intestinul subţire, unde are loc absorbţia principală. Acest proces continuă apoi în prima şi a doua porţiune a intestinului, ajungând la un procent de 80%. În cele din urmă, restul de alcool este absorbit în colon.