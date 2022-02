Șoferi beți sau fără permis, din Constanța, sancționați de Poliție

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat, duminică, 30 ianuarie, un bărbat de 26 de ani care a condus un autoturism pe DN39, în localitatea Eforie Nord, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În aceeași zi, în jurul orei 20.40, polițiști din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au identificat un bărbat, de 67 de ani, care a condus un autoturism în comuna 23 August, timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, în jurul orei 22.50, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie au identificat un bărbat, de 55 de ani, care a condus un autoturism pe strada Dorobanți din aceeași localitate, în timp ce avea permisul de conducere anulat. Totodată, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiști din cadrul Secției 5 au identificat un tânăr, de 16 ani, care a condus un autoturism pe strada Amurgului din municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Iar în noaptea de duminică spre luni, 30 spre 31 ianuarie, în jurul orei 1.00, polițiști din cadrul Secției 5 au identificat un bărbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de înmatriculare provizorii expirate, pe bulevardul Aurel Vlaicu din muncipiul Constanța. În cauze au fost întocmite dosare de cercetare penală.