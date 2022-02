Șoferi beți, surprinși la volan, în județul Constanța

Polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie au identificat, miercuri, 26 ianuarie, în jurul orei 22.00, o femeie, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe strada Smarald din stațiunea Eforie Nord, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, aceasta fiind condusă la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.După câteva ore, în jurul orei 1.45, polițiști din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat un bărbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism pe strada Venus din localitatea Ciocârlia de Sus, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În aceeași noapte, în jurul orei 3.10, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, în localitatea Agigea, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.