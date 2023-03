Ludovic Orban ameninţă că va face plângere penală împotriva Guvernului

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a anunţat că va depune plângere penală în cazul în care Executivul nu va respecta recenta decizie a Curţii de Apel Bucureşti, prin care este obligat să organizeze alegeri locale parţiale în localităţile în care mandatele de primar au fost declarate vacante sau în care consiliul local a fost dizolvat.Orban a precizat că prin nerespectarea deciziei instanţei sunt comise două infracţiuni: împiedicarea exercitării drepturilor electorale şi abuz în funcţie.„Voi face plângere penală, ca să se ştie. Nu mă joc cu legea. Cetăţenilor li se interzice dreptul a-şi alege conducători legitimi şi, de asemenea, unor oameni care vor să candideze la primărie li se interzice posibilitatea de a candida. Legea spune că după vacantarea postului de primar sau după dizolvarea consiliului local, Guvernul, în termen de maximum 90 de zile, trebuie să emită hotărârea de guvern privind data alegerilor şi să organizeze alegeri locale. Sensul deciziei date de instanţa de fond, Curtea de Apel Bucureşti, este ca alegerile să se organizeze de îndată chiar dacă nu e prevăzut expressis verbis. Cert este că instanţa a decis: obligă Guvernul să respecte legea. Am apelat la instanţă după interpelări, declaraţii, solicitări publice, după parcurgerea etapei procedurii prealabile. Nu m-a apucat pe mine nebunia să dau în judecată Guvernul, am hotărât să dau în judecată Guvernul doar când am văzut reaua-voinţă evidentă şi încălcarea grosolană a democraţiei şi a drepturilor individuale ale cetăţenilor”, a menţionat Ludovic Orban.