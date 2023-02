Ludovic Orban acuză Guvernul României! „Refuză să organizeze alegeri”

Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat, luni, că Guvernul "atacă democraţia" şi a ajuns să reprezinte "un grav pericol" pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor români", având în vedere că refuză să organizeze alegeri în peste 50 de localităţi.Ludovic Orban a depus la Curtea de Apel Bucureşti o acţiune în contencios-administrativ în care solicită Guvernului să emită o hotărâre pentru organizarea alegerilor locale în peste 50 de localităţi."De peste un an de zile, Guvernul refuză să respecte dreptul de vot a sute de mii de cetăţeni români care au dreptul să-şi alege primarul. Legea dispune ca în termen de 90 de zile de la vacantarea unei funcţii de primar sau de la dizolvarea unui consiliu local, deci în termen de maxim 90 de zile, Guvernul are obligaţia să organizeze alegeri. Guvernul refuză să organizeze alegeri locale în peste 50 de localităţi de peste un an de zile. Este un atac împotriva democraţiei, a dreptului de a alege şi a fi ales al cetăţenilor din aceste comunităţi locale. (...) Guvernul atacă democraţia şi a ajuns să reprezinte un grav pericol pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor români", a declarat Ludovic Orban.