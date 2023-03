Sfaturile unui paramedic: arsurile nu se tratează nici cu ulei, nici cu gheață!

„Ca să putem să acordăm măsurile de prim ajutor cele mai potrivite, în cazul unei arsuri, trebuie mai întâi să ne dăm seama despre ce arsură este vorba. Arsurile pot fi clasificate, în funcție de factorul cauzator, în trei tipuri: termice, chimice și electrice. Iar în funcție de profunzime, vorbim despre arsuri de la gradul 1 la gradul 4. La gradul 1 este afectat epidemul, stratul superficial al pieții, apar roșeața, durerea și eventual mici ridicături la nivelul pielii. La gradul 2 apar pustulele, acele bășici pline cu lichid, cum sunt ele cunoscute în popor, însoțite de durere intensă, căci sunt atinse și terminațiile nervoase, dar nu distruse. La gradul 3, arsura este mai profundă, sunt distruse toate cele trei straturi ale pielii, cât și terminațiile nervoase – de aceea nu mai este durere, iar pielea are un aspect de ceară, albă sau neagră. În cazul arsurii de gradul 4, totul este specific arsurii de gradul 3, dar sunt afectate și tendoanele și oasele”, a detaliat paramedicul.





Cele mai frecvente accidente casnice duc la arsuri de gradul 2, iar în funcție de zona afectată, este recomandată consultarea unui medic. „Arsura de gradul 1 se tratează acasă. De la 2 până la 4 e de preferat să ne prezentăm la medic. Depinde și de cât de mare este suprafața afectată, dar e indicat să luăm legătura cu un medic, să o considerăm urgență medicală”, a subliniat sg. maj. Simona Mitrea.



Primul ajutor, fără leacuri băbești





Paramedicul a exemplificat cum ar trebui procedat în cazul unei arsuri cu ulei încins, incidente care se petrec frecvent în bucătărie. „Apar pustulele, iar protocolul ne indică ne îndepărtăm de factorul declanșator, adică de tigaia cu ulei. Apoi să introducem zona afectată sub un jet de apă, dar care să nu fie foarte rece. De ce să nu fie foarte rece? Pielea este o barieră termică, un reglator al temperaturii corpului, iar dacă avem o suprafață foarte mare afectată riscăm să scadă foarte repede temperatura corpului. Nu se pune nici gheață, pentru că riscăm să distrugem mai mult țesutul afectat. Nu trebuie nici să punem substanțe grase, precum unt, ulei etc, pentru că se produce o peliculă sub care se suprainfectează. Sunt acele obiceiuri ale bătrânilor, dar riscul de suprainfectare crește.





De asemenea, nu avem voie nici să smulgem textilele care se prind de rană. Acestea vor fi îndepărtate doar dacă nu se produce durere.





În consecință, vom ridica hainele doar dacă rana o permite, nu există durere și vom ține sub apă. Dacă nu avem apă multă, putem să punem comprese umede, pentru a ține zona cât mai umedă. Iar apoi sunt substanțe farmaceutice cu efect antiinflamator și calmant”, a explicat paramedicul.





Pustulele nu trebuie sparte, căci sunt un „plasture natural” care protejează rana de infecții. Iar ulterior, dacă situația o impune, se cere sfatul medicului pentru tratament.





