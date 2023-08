Metode prin care să ne odihnim pe deplin în timpul concediului

De obicei, chiar dacă mergem în concediu să ne odihnim, ne întoarcem de acolo mai obosiți decât eram înainte. Din fericire însă, sunt mai multe aspecte de care putem ține cont pentru a ne întoarce cu forțe proaspete din concediu.Tudor Ciuhodaru, medic primar de urgență, face câteva recomandări celor care se confruntă cu oboseală după întoarcerea din concediu. Excesele, explică specialistul, sunt foarte importante atunci când plecăm în vacanță.„De cele mai multe ori ne întoarcem obosiți din concediu pentru că încercăm să recuperăm ceea ce nu am făcut pe timpul anului. Încercăm să vizităm cât mai multe obiective turistice, suntem mereu sub cronometru, ceea ce ne face să ne întoarcem mai obosiți din vacanță. Ideea de bază este echilibrul. Să nu facem excese de nici un fel, să nu recurgem la toate activitățile pe care nu le-am făcut de-a lungul timpului. Sunt foarte mulți oameni care se întorc cu cinci kilograme în plus după ce au gustat din toate bunătățile all-inclusive, lucru care dăunează extrem de mult. De asemenea, și somnul are de suferit dacă alegem să mergem prin cluburi în vacanță”, explică medicul.Potrivit acestuia, este important, de asemenea, ca în vacanță să facem și o detoxifiere digitală pentru a nu mai fi conectați la problemele de serviciu. Este ideal să ne axăm pe timpul petrecut cu familia, prietenii, cu cei dragi în așa fel încât să găsim un echilibru între odihnă și activități fizice pentru a ne întoarce cu forțe proaspete.