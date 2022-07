Iată câteva sfaturi utile pentru a adormi mai repede

Toată lumea are nevoie de odihnă, pentru a-și încărca bateriile. Dacă nu dormiți suficient, nu sunteți capabili să munciți, să studiați ori să aveți o dispoziție bună. Mai mult decât atât, susțin specialiștii, lipsa somnului poate duce la diabet, obezitate și o dispoziție proastă de natură cronică. În plus, dacă nu ați dormit într-o noapte, este posibil să vă simțiți un pic irascibil, dar problemele apar atunci când nu reușiți niciodată să dormiți așa cum trebuie. Pentru a evita toate aceste neplăceri, țineți cont de următoarele sfaturi pentru a adormi mai repede. În primul rând, încercați să vă culcați și să vă treziți la aceleași ore (sau cât se poate de aproape, chiar și în weekend). În acest fel, nu creați nici un dezechilibru în organism. Apoi, este nevoie să consumați mai mult magneziu. De asemenea, se recomandă consumul semințelor de dovleac, a sfeclei și a spanacului. Când ajungeți acasă, puneți-vă și o cană de ceai de mușețel sau tei, deoarece este o băutură calmantă care reduce anxietatea. În plus, creați o atmosferă relaxantă. Acest lucru implică o saltea confortabilă, perdelele sau jaluzelele trase pentru a nu pătrunde lumina de afară, pereții într-o nuanță deschisă, o temperatură adecvată, zgomot redus.