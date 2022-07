În ce situații se recomandă operațiile de alungire a membrelor

Sunteți prea scunzi? Problema poate fi rezolvată prin intermediul chirurgiei pentru creșterea în înălțime, care este o procedură de alungire progresivă a membrelor. Din păcate, acesta este un proces lent, care poate provoca durere și disconfort. Mai mult decât atât, medicii nu recomandă acest tip de operație decât persoanelor care au asimetrii ale membrelor. Acest lucru poate duce la numeroase probleme articulare asociate cu lumbago, dureri cronice de genunchi și șold etc. Totodată, trebuie să fiți conștienți de faptul că, la mijloc este vorba despre un proces de recuperare lent și de obicei foarte dureros. În plus, tehnica este complexă și poate implica anumite riscuri. Procedura în sine se aplică oaselor extremităților. Deși permite și persoanelor cu statură mică patologică să își mărească înălțimea, scopul principal are de-a face cu corectarea unor probleme precum deformările osoase, disimetriile (diferențe de lungime între membre) și pierderile osoase din cauza traumatismelor sau tumorilor.Medicii mai indică această procedură și în caz de displazie scheletică, o boală cauzată de diferite defecte congenitale, în care există o modificare a creșterii osoase. În astfel de situații, pacienții au membrele deformate și statura mică. Dacă este vorba despre osteogeneza imperfectă, atunci pacientul are de-a face cu o tulburare genetică în care oasele sunt mai fragile decât în mod normal. Aceasta înseamnă că, în cazul oricărei traume, se fracturează ușor. De precizat că alungirea osoasă poate fi efectuată atât la copii, cât și la adulți.