Sexul este considerat un adevărat izvor de tinerețe

Medicii susţin că, pentru a vă prelungi viaţa, este nevoie să faceţi sex regulat. Ca urmare, persoanele de toate vârstele ar trebui să fie conștiente de faptul că relațiile intime sunt un adevărat izvor de tinerețe.Potrivit unui studiu, oamenii cu vârsta între 40 și 50 de ani au declarat că fac amor cu partenerul de două-trei ori pe săptămână. Endorfinele eliberate de sex sunt un factor crucial în conservarea tinereții. În plus, tot endorfinele acționează ca un calmant natural, reducând anxietatea. De asemenea, nici efortul depus în timpul unei relații intime nu este de neglijat, ci se socotește ca orice alt exercițiu fizic, cu mari beneficii pentru inimă.Cât despre aspectul întinerit al pielii feței, acesta este rezultatul hormonilor de creștere, care sunt activați când faceţi dragoste și care păstrează pielea elastică, minimalizând ridurile. În plus, sexul dă o strălucire aparte pielii, îmbunătățind circulaţia sângelui, ceea ce ajută la oxigenarea pielii. De asemenea, ajută la eliminarea toxinelor şi poate chiar să vă facă buzele să pară mai pline. Vreţi să scăpaţi de câteva kilograme, însă nu aveţi timp pentru mers la sală? Nici o problemă, puteţi înlocui exerciţiile fizice cu o activitate mai plăcută: sexul. Specialiştii spun că în timpul unei partide de sex de o jumătate de oră, puteţi arde între 75 şi 150 de calorii. În plus, sexul vă ajută să vă întăriţi musculatura.