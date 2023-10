Agendă competițională aglomerată pentru echipele de la CSM Constanţa, în acest weekend

Clubul Sportiv Municipal Constanţa va avea un program încărcat la finalul acestei săptămâni.Gimnasta Sabrina Voinea luptă pentru o medalie la Campionatul Mondial de la Anvers, alți sportivi sunt angrenați în 7 competiții naționale de atletism, box, lupte, judo, kaiac-canoe, șah și scrimă, iar echipele de la malul mării joacă nu mai puțin de 16 meciuri, în ligile naționale de volei, baschet, handbal și rugby, dar și în campionatele naționale de tineret, juniori și cadeți.Handbaliștii de la CSM Constanța continuă duelul cu echipele bucureștene în Campionatul Național de Tineret! După ce i-au învins pe cei de la Steaua și Dinamo, jucătorii antrenați de Enis Murtaza sunt pregătiți să dea piept și cu CSM București. Meciul din etapa a 3-a, Seria B, este programat sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 13.00, în Sala Sporturilor „Simona Amânar”.Juniorii I de la CSM Constanța joacă în Capitală, în etapa a 4-a a Campionatului Național J1, Seria B. Handbaliștii antrenați de Enis Murtaza îi vor întâlni pe cei de la CT Media București. Victoria la scor obținută în etapa trecută contra gălățenilor le-a dat încredere băieților noștri. Meciul este programat duminică, 8 octombrie, de la ora 14.30.Liderii Seriei E, cu două victorii în două meciuri, juniori II CSM Constanța merg în nordul Dobrogei pentru un nou succes în Campionatului Național J2. Băieții antrenați de Ionuț Pușcașu joacă în deplasare sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 13.00, cu Arrubium 2008 Măcin, în Sala „Ivan Patzaichin” din comuna Greci. Juniorii III de la CSM Constanța susțin primul meci pe teren propriu din noul sezon al Campionatului Național J3. Handbaliștii antrenați de Denis Ali o întâlnesc pe CSȘ Călărași, în etapa a 2-a din Seria C. Meciul are loc duminică, 8 octombrie, de la ora 13.30, în Sala Sporturilor „Simona Amânar”.A sosit şi ora debutului pe prima scenă a voleiului feminin românesc pentru fetele antrenate de Florin Voinea și Radu Began! Nou-promovate în Divizia A1, voleibalistele de la CSM Constanța joacă primul meci din sezonul 2023/2024 în deplasare, pe terenul celor de la CSU Medicina Târgu Mureș, echipă pe care au învins-o la turneul de promovare. Ardelencele au luat însă locul desființatei SCMU Craiova, astfel că duelul din primăvară se reeditează acum în Divizia A1. CSM Constanța s-a întărit în vară cu jucătoare valoroase, precum Spînoche, Coman, Știrbu, venite de la CSM București, Vilău, de la CSM Galați și Grama, de la Știința Bacău. Partida are loc sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 18.00.Baschetbalistele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Șerban și Volha Tămîrgeanu luptă pentru calificarea în Turneul Final 8 al Cupei României. Un nou duel cu FCC Baschet UAV Arad, echipă cu care CSM s-a confruntat în sezonul precedent în lupta pentru un loc pe podiumul Ligii Naționale de Baschet Feminin. Sâmbătă, 7 Octombrie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Constanța, CSM susţine returul din Cupa României, CSM Constanța - FCC Baschet UAV Arad, după ce în tur s-a impus 74-71.