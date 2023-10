CSM Constanţa, un club de succes, cu performanţe la diferite discipline

Clubul Sportiv Municipal Constanţa este angrenat în foarte multe competiţii, dar şi în evenimente la care sunt invitaţi tineri să practice sportul de masă.Un exemplu concret este ceea ce s-a întâmplat la începutul acestei săptămâni în oraşul de la malul mării.Patru unități de învățământ, mii de pași, sute de aruncări la coș, sute de preluări, sute de metri alergați, concursuri cu premii și un număr infinit de grămezi. Așa s-ar putea descrie Săptămâna Be Active 2023 la malul mării, una în care sportivii CSM Constanța au fost alături de copii în școlile din Constanța.Reprezentanţii CSM Constanţa mulţumesc CN Mihai Eminescu Constanţa, școlilor Gimnaziale nr. 23 „Constantin Brancoveanu”, Nr. 37 și Nr. 24 „Ion Jalea”.„Sport sub orice formă, la orice vârstă și pentru toată lumea, acesta este mesajul BeActive, pentru cetățeni mai sănătoși și oameni mai fericiți.După succesul uriaș al ediției de anul trecut, Săptămâna Europeană a Sportului 2023 oferă evenimente în 40 de țări, activități diverse, concursuri și provocări, dar mai ales milioane de oameni reuniți, care se simt bine datorită sportului.Implicare, incluziune și inovare, cei trei piloni pe care se vor concentra toate inițiativele din acest an, reflectă și schimbările contemporane și direcțiile către care se îndreaptă societățile noastre.BeActive continuă prin voi la orele din școală, de la birou, de acasă, din timpul liber, prin noi la competițiile oficiale și nu numai! Mulțumim, Constanța!”, au transmis reprezentanţii CSM Constanţa.Sportivii paralimpici, dar şi şahiştii, rezultate notabileSportivii secției paralimpice a CSM Constanţa au avut evoluții de top la Cupa Ana Lugojana - Ediția a 24-a a Memorialului Vasile Stoica, competiție încheiată la Lugoj.Luminița Smău a obținut locul 1, cu mențiune specială, la suliță, cu o aruncare de 7,22 m, și tot locul 1 la tenis de masă, în proba de simplu. Sportiva CSM Constanța s-a clasat pe locul 2 în probele de 100 m, aruncarea greutății (cărucioare) și tenis de masă - dublu mixt, alături de coechipierul său Erchin Ali, care a avut, de asemenea, rezultate individuale de marcă. El a încheiat pe locul 1 în proba de 100 m, pe locul 2 la suliță (cărucioare) și greutate (cărucioare) și pe locul 3 la 800 m. Palmaresul a fost completat de Luminița Smău cu un loc 3 la tenis de masă, în proba de dublu feminin. Performanțele sunt cu atât mai importante cu cât CSM Constanța a concurat cu alte 14 cluburi din țară.Totodată, tinerii șahiști continuă evoluțiile bune în noul sezon al Diviziei B. CSM Constanța a încheiat la egalitate, scor 2-2, întâlnirea cu CS Medgidia, din etapa a 2-a a ligii secunde.După un debut în forță, 4-0 cu ACS Fianchetto Constanța, misiunea tinerei echipe de la malul mării, alcătuită din Mircea Andrei Cazan, Eduard Cotoros, Andrei Cristian Jitea și Maria Criveanu, a fost una mai dificilă, având în vedere experiența superioară a adversarilor. Victoriile au fost obținute de Mircea Cazan și Eduard Cotoros.Sportivii antrenați de Iulian Mihailov și Marcel Ciubotariu vor juca următorul meci împotriva celor de la ACS Sissa Constanța.