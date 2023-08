Baschetbalistele de la CSM Constanţa, grupă infernală în EuroCup Women

Echipa feminină de baschet CSM Constanța va da piept în EuroCup Women cu una dintre cele mai puternice echipe feminine din Europa, Galatasaray Basket, echipă care a disputat finala competiției în sezonul precedent!La Munchen, a avut loc tragerea la sorți EuroCup Women și EuroLeague Women din acest sezon, în urma căreia CSM Constanța și-a aflat adversarele. CSM Constanța și-a câștigat dreptul de a reprezenta România direct în Grupele EuroCup Women din acest sezon, 2023/2024, după ca a încheiat sezonul precedent pe locul 2 în Liga Națională de Baschet Feminin.48 de cluburi vor lua parte în acest sezon de EuroCup Women, 45 dintre ele fiind calificate direct în sezonul regulat, cu trei echipe venind de pe tabloul EuroLigii și alte trei câștigându-și dreptul prin calificări.Sezonul regulat va consta în 12 grupe formate din patru echipe, cu precizarea că o singură reprezentantă a unei țări poate face parte dintr-o singură grupă.CSM Constanța va face parte din Grupa C, alături de Galatasaray (Turcia), Union Féminine Angers Basket 49 - ufab49 / Equipe professionnelle (Franța) și Vilniaus Kibirkštis (Lituania).Primele două meciuri pentru CSM Constanța vor fi în deplasare, Galatasaray vs CSM Constanța, UFAB 49 vs CSM Constanța urmând ca în primul meci din Cupele Europene pe teren propriu să întâlnim Kibirkstis Vilnius.„Suntem într-o grupă puternică, vom întâlni finalista de anul trecut din EuroCup Women, care din punctul meu de vedere, și în acest an, este una dintre favoritele competiției continentale. Pentru noi va fi primul an într-o Cupă Europeană și vom căuta să livrăm cel mai bun nivel de baschet. De asemenea, este un moment oportun să vedem la ce nivel se poate ridica baschetul românesc în comparație cu cel din Franța sau Lituania. Îmi doresc un sezon în care să aducem din nou, spectacolul baschetbalistic pe teren, și să performăm cât mai mult în Cupele Europene. Este primul sezon, unul în care sunt încrezător în forța echipei noastre!” a declarat antrenorul principal, Alexandru Olteanu.După tragerea la sorți, directorul CSM Constanța, Andrei Talpeș, a declarat: „Suntem la primul sezon într-o Cupă Europeană, unul în care ne vom măsura puterile cu echipe de tradiție din campionatele europene. Întâlnim Angers, sfert finalistă EuroCup în sezonul trecut și o echipă de playoff în campionatul Franței, Top 7, ne vom măsura forțele cu echipa campioană a Lituaniei și finalista Ligii Baltice, echipă care vine dintr-o țară cu un excelent background baschetbalistic. Fiind o echipă nouă în competiție, repartizată în urna a 4-a (din patru urne), nu a fost un avantaj pentru noi, era de așteptat să dăm piept cu cel puțin o echipă puternică din competiție, însă mă bucură că orașul Constanța, constănțenii și România, vor avea ocazia să trăiască aceste partide pe viu, cu siguranță vom avea parte de un baschet spectacol. Constanța va întâlni finalista EuroCup Women din sezonul trecut și una dintre cele mai constante și puternice echipe din baschetul european și mondial, Galatasaray”.CSM Constanța a făcut parte din a patra urnă, alături de Slavia Banska Bystrica (SVK), T71 Diddeleng (LUX), ZKK Ragusa Dubrovnik (CRO), Emlak Konut SK (TUR), BK Lehvarti Chomutov (CZE), MB Zaglebie Sosnowiec (POL), Caledonia Gladiators (GBR), GDESSA – Barreiro (POR).