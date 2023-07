Sportivii de la CSM Constanța ne țin cu sufletul la gură și în acest weekend

Canotorii luptă pentru medalii la Campionatele Mondiale U23, fetele de la tenis de masă vor să-și completeze salba de medalii la Europene, triatloniștii iau startul în competiția continentală de juniori, iar atleții la Balcaniadă. Emoțiile sunt la cote maxime în aceste zile și pe nisipul fierbinte al arenelor de beach-volley, dar și în fața tablei de șah!Voleibaliștii de la CSM Constanța participă la Therme International Beach Volley Cup, în perioada 19-22 iulie, un turneu care aduce la fileu cei mai în formă jucători din țară. Pe nisipul arenei Sands of Therme, amenajată în complexul Therme București, evoluează trei echipe de la malul mării: Denisa Dumitru / Marilena Puică, pe tabloul feminin, Cosmin Ghimeș / Alexandru Muscină și Andrei Grigore / Eduard Popa, pe tabloul masculin. Turneul se desfășoară sub egida Federației Române de Volei, cu recunoașterea Federației Europene de Volei, CEV și a celei internaționale, FIVB.Zece șahiști de la CSM Constanța evoluează la Brașov Grand Prix Clasic, competiție Open, ce se desfășoară în perioada 16-22 Iulie, în orașul de la poalele Tâmpei. Clubul nostru va fi reprezentat de Henry Eduard Tudor, Maria Criveanu, Ana Maria Caraghete, Darius Mihai Tuzlaru, Turan Can Sonuvar, Rareș Ștefan Satmarii, Maria Toma, Christian Toma, Silviu Cristian Radu și Mircea Andrei Cazan.Atleții CSM Constanța iau startul la Campionatul Balcanic de Seniori! Marian Valentin Tănase, în proba de 100m, și Alexandru Toader, la 110mg, vor evolua, în perioada 21-23 Iulie, la competiția găzduită de orașul Kralijevo, din Serbia. Și juniorii vor fi pe pistă în acest weekend. Finala Campionatului Național U16 are loc, în 22-23 Iulie, pe stadionul Iolanda Balaș Soter din București.Cinci canotori legitimați la CSM Constanța luptă pentru medalii la Campionatul Mondial U23 de la Plovdiv. Leontin Nuțescu, Andrei Axintoi, Dragoș Peia, Elena Mocanu, Despa Irina și Eduard Moldovan evoluează la competiția din Bulgaria, în perioada 19-23 Iulie. Sportivii noștri sunt pregătiți de antrenorii Marian Grijuc și Gabriel Vodă. Evenimentul reunește peste 750 de atleți din 51 de țări, care concurează la 22 de categorii diferite.Triatloniștii CSM Constanța Carol Popa și Raul Petre participă la Campionatul European U17 de la Banyoles, Spania, în perioada 20-22 Iulie. În competiția masculină, vor lua startul 90 de sportivi, împărțiți în 3 serii semifinale, iar cei mai buni în calificările de vineri, 21 iulie, vor obține biletele pentru Finala U17, programată sâmbătă, 22 iulie. Sportivii antrenați de Cristi Doicescu vor concura și la Ștafetă Mixtă, alături de Amalia Singuran și Alexandra Iofciu (ambele de la Trident Constanța), sâmbătă, 22 iulie.Elena Zaharia și Bianca Mei-Roșu luptă pentru aur la Campionatele Europene de Tenis de Masă pentru Cadeți și Juniori de la Gliwice și în probele individuale, după ce au cucerit titlul continental cu echipa U19 a României. Sportivele de la CSM Constanța au reușit, împreună cu Ioana Sîngeorzan, un parcurs perfect, încununat cu o victorie contra Germaniei, 3-2 în finală pentru echipa antrenată de constănțeanca Elena Sebe.La competiția din Polonia, care se desfășoară în perioada 14-23 Iulie, Elena și Bianca vor evolua și în probele de simplu, dublu feminin și dublu mixt. Constanța mai este reprezentată de antrenorii Anamaria Sebe (antrenor principal lot cadete), Viorel Filimon (antrenor federal) și Mioara Șincan (psiholog sportiv).