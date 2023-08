Noi provocări pentru sportivii de la CSM Constanţa. Începe goana după medalii

Urmează o nouă săptămână plină de provocări pentru sportivii noștri, angrenați în competiții naționale și internaționale. La tenis de masă și atletism CSM Constanţa are reprezentanți în lotul României pentru Jocurile Francofoniei de la Kinshasa, în țară începe un nou campionat la rugby în 7, canotajul este prezent la Campionatul Mondial U19 din Franța iar micii cicliști CSM Constanța luptă pentru medalii naționale.Șahul nu lipsește din calendarul săptămânal. Șahistul Mircea Andrei Cazan, legitimat la CSM Constanța, va participa, în weekend, la Timișoara Grand Prix Rapid – „Memorialul Cristian Foișor”. Concursul Open se desfășoară în orașul de pe Bega, pe 5 și 6 August, și este cea de-a 3-a etapă a circuitului Grand Prix România. Mircea (15 ani) are un rating ELO de 1764, locul 187 în concursul de la Timișoara, la startul căruia se vor alinia 362 de competitori.Petronela Simiuc a fost inclusă în lotul României pentru cea de-a IX-a ediție a Jocurilor Francofoniei, competiție care are loc la Kinshasa (Republica Democrată Congo), în perioada 28 Iulie - 6 August. Atleta de la CSM Constanța este proaspăt medaliată cu bronz în proba de 1500m la Campionatele Balcanice de la Kraljevo.Alexandru Toader participă la Campionatul Național de Probe Combinate pentru Seniori, a cărui etapă finală are loc pe stadionul „Iolanda Balaș Soter” din București, în 5 și 6 August. Atletul CSM Constanța, care concurează încă la categoria tineret, ia startul în proba de decatlon, în compania celor mai buni sportivi din țară.CSM Constanța și-a aflat programul din faza a doua a Ligii Naționale de Rugby, în care va lupta pentru calificarea în semifinalele campionatului! Cele 10 etape se vor desfășura în perioada 12 August - 25 Noiembrie. Echipa antrenată de Radu Nicolae Mocanu și Claudiu Trandafir a fost repartizată în Grupa B, alături de CSU ELBI Cluj, CSM Bucovina Suceava, CSM Galați și CSA Steaua. Debutul va fi Sâmbătă, 12 August, în deplasare, cu CSM Galați (etapa 1). Următoarele meciuri din tur vor fi pe 28 August, acasă, cu CSM Bucovina Suceava (etapa 3), pe 2 Septembrie, în deplasare, cu CSA Steaua (etapa 4) și pe 16 Septembrie, acasă, cu CSU ELBI Cluj (etapa 5). Meciurile din retur vor avea loc pe 23 Septembrie, 7 Octombrie, 18 Noiembrie și 25 Noiembrie. Băieții noștri sunt neînvinși în acest sezon, cu 6 victorii în tot atâtea meciuri jucate în prima parte a campionatului.Rugbiștii de la CSM Constanța încep Campionatul Național de Rugby 7s, pe Stadionul Parcul Copilului din București. Sâmbătă, 5 August, 14 echipe vor lupta pentru primele 8 locuri care asigură calificarea în Campionatul Național Elită. Echipa noastră va juca în Grupa a 2-a, cu RC Grivița (ora 10.30) și CSU Phoenix Brașov (ora 12.00). Dacă își vor câștiga grupa, băieții de la malul mării vor juca în semifinalele 1-4, de la ora 15.30, cu câștigătorii grupei a 3-a, din care fac parte CSM Galați, CS Poli Iași, CSU Alba Iulia și CS Rapid.Delegația României U19 se află la Campionatele Mondiale de Canotaj U19 din Franța. În perioada 3-7 August, la Paris, are loc competiția la care sportivii legitimați la CSM Constanța vor lua startul. Sergiu Anfimov va fi prezent în echipajul de 4 rame fără cârmaci, Totolici Denis Silviu la 4 vâsle, în echipajul de 8+1 Filip Constantin și Simion Darius la proba masculină și Despa Irina în echipajul 8+1 în proba feminină.Micii cicliști CSM Constanța iau startul la Campionatul Național de Șosea pentru Copii. Sportivii antrenați de Victor Bănescu vor concura pe 5 și 6 August la competiția găzduită în acest an la Cîrligele, în județul Focșani.