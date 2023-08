Gabriel Toncean, desemnat vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu.Imediat după apariţia deciziei, Gabriel Toncean a anunţat că după 10 ani de conducere a Federaţiei Române de Culturism şi Fitness se desparte de cel mai important proiect profesional de până acum şi răspunde unei noi provocări, în noua sa calitate de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport.„A venit vremea unui nou început. Sportul şi performanţa sunt actul de credinţă pe care m-am străduit să-l onorez cu toată forţa şi încrederea de care am fost şi sunt capabil. Azi, după 10 ani de conducere a Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, împrejurările şi viaţa mă obligă să mă despart de cel mai important proiect profesional de până acum şi să răspund unei noi provocări: numirea pe care tocmai am primit-o în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. Am acceptat această numire, deoarece reprezintă un cec în alb pe care sunt obligat să-l onorez. Sportul românesc trebuie să urce pe o nouă treaptă şi să-şi adjudece statutul de portdrapel al intereselor naţionale ale României! E un proiect nou, pe care mi-l asum ca pe o datorie faţă de toţi cei care continuă să creadă în viitorul sportului românesc şi pentru care orice sportiv, performer sau nu, înseamnă de fapt România! Orice om care practică sportul este un câştig pentru noi toţi. Orice medalie adjudecată de un sportiv român e o victorie pentru România”, a arătat Gabriel Toncean pe Facebook.Noul vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport a arătat că s-a străduit să înţeleagă fenomenul sportiv din ultimii ani, nu doar din ţara noastră, ci şi internaţional, şi că în România sportul trebuie să devină o prioritate a oricărei guvernări prezente sau viitoare.El a ţinut să aducă mulţumiri inclusiv colegilor din Federaţia Română de Culturism şi Fitness, împreună cu care a reuşit cele mai importante rezultate ale carierei sale şi anume cucerirea titlurilor de campioni europeni în 2022 şi 2023.„Îi asigur de tot sprijinul meu necondiţionat şi îi rog să nu uite că pentru Federaţia Română de Culturism şi Fitness a rămas un singur obiectiv nerealizat: trebuie să devenim campioni mondiali! Sunt sigur că echipa de oameni extraordinari pe care am sudat-o în toţi aceşti 10 ani va şti să ducă mai departe ceea ce-am început în 2013! Le mulţumesc de asemenea domnilor preşedinte, secretar general, vicepreşedinţi şi membrii din conducerea Partidului Naţional Liberal pentru această nominalizare mai mult decât onorantă. În semn de respect, îi asigur că politica pe care o voi face ca vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport va fi politica României. Dacă, aşa cum spunea George Călinescu, şi pe bună dreptate, sportul reprezintă vigoarea vitală a umanităţii, atunci trebuie să fim convinşi că a ne depăşi limitele reprezintă condiţia umană care ne face pe toţi să fim unici şi să contăm”, a susţinut Gabriel Toncean.