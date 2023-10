Marius Șumudică e bun de plată dacă nu-și îndeplinește obiectivul la Gaziantep

Marius Șumudică (52 de ani) a preluat-o pe Gaziantep când nu avea niciun punct și a reușit două victorii în cele patru meciuri în care a condus echipa.Obiectivul antrenorului în Turcia este salvarea de la retrogradare, carei-ar aduce atât bifarea unei noi performanțe în carieră, cât și un bonus financiar important. În caz contrar, Marius Șumudică nu doar că nu va mai primi prima, ci va trebui să achite el la club o sumă de bani.„Fiecare meci de acolo e pe viață și pe moarte, sunt echipe extraordinar de bune. Orice meci e dificil, mai ales că fiecare echipă are 14 străini și poți folosi opt în teren. Nivelul este ridicat. Au venit și vin în continuare jucători bine cotați. Pregăteam meciul cu Bașakșehir și când am văzut că l-a luat pe Piatek împrumut cu 3 milioane. Este o muncă titanică. Am luat echipa cu zero puncte, am obținut două victorii, am pierdut acum nemeritat, 2-1, am mai avut un penalty. Voi plăti o anumită sumă în cazul în care echipa va retrograda, cum voi primi o anumită sumă, mai mare, în cazul în care echipa se va salva. Nu mi-e frică, știu ce echipă am. Nu are legătură, eu cu staff-ul trebuie să dăm o sumă de bani dacă vom retrograda, dar nu cred că vom ajunge acolo”, a explicat Marius Șumudică, la Fotbal Club, de la Digi Sport.