Dănuț Aelenei: Domnul Ciolacu a afirmat că Guvernul și companiile românești nu pot să se implice în evacuarea cetățenilor români din Israel. Mă întreb: Oare domnul Ciolacu mai este un prim-ministru al României? La legea pensiilor speciale, AUR a votat împotrivă. Magistrații beneficiază de niște pensii nesimțite. Nici partidul USR nu a fost de acord cu această lege. Am înființat o linie directă pentru cetăţenii din diaspora. Este un număr de whatsapp prin care pot apela în cazuri de urgență. Am rezolvat și căsătoria unor cetățeni aflați în altă țară. Am sunat consulatul respectiv și am reușit să facem căsătoria celor două persoane.











Nicolae Vlahu: Dacă USR ar fi acceptat să depună moțiunea de cenzură, Guvernul ar fi venit să dea explicații și s-ar fi oprit măcelul fiscal.





Albert Andrei Stan: Datorită educației, am reușit să pun în evidență rezultatele generaţiilor anterioare. Am terminat Facultatea de Horticultură. Am ales singura cale care gândește pentru români, partidul AUR. În urmă cu o săptămână am fost implicați în campania Cumpără de la români, când am susținut comercianţii din Piața Griviței și nu numai. Am discutat cu multe persoane despre problemele pe care le au, iar la nivelul Organizației de Tineret, avem planuri precum cursuri de inițiere în antreprenoriat și tururi în Parlament, unde să discutăm subiecte importante cu parlamentarii români. Mai avem o campanie de donare de sânge. Chiar în seara asta, vă invităm la un meci de fotbal organizat de Organizația de Tineret.

În acest moment, Organizația Județeană Constanța a partidului Alianța pentru Unirea Românilor organizează o conferință de presă săptămânală pentru aducerea în atenția publicului a celor mai recente teme la nivel național și local.La eveniment participă senatorul de la AUR Constanța Dănuț Aelenei, candidatul la alegerile europarlamentare din partea AUR Constanța, Nicolae Vlahu și vicepreședintele organizației de Tineret AUR Constanța, Albert Andrei Stan.