AUR şi-a prezentat candidaţii pentru europarlamentare la Constanţa. „Vrem să obținem cel puțin 12 mandate”

Alianţa pentru Unirea Românilor şi-a prezentat, sâmbătă, la Constanţa, candidaţii pentru alegerile europarlamentare în cadrul primului eveniment regional organizat la Centrul Expoziţional Constanţa. Parcarea a fost împânzită de microbuze şi autocare inscripţionate cu sigla AUR, acest lucru formând în jur o adevărată atmosferă patriotică.Cei 44 de pretendenţi la un fotoliu în Parlamentul European au fost prezenţi în faţa simpatizanţilor şi membrilor AUR din zona Dobrogea şi şi-au făcut cunoscute proiectele cu care şi-au propus să reprezinte România în forul legislativ european.În premieră pentru scena politică din România, AUR a ales să prezinte lista de candidaţi la alegerile pentru Parlamentul European cu un an înainte de momentul scrutinului, cu intenţia de a le permite alegătorilor să îi cunoască pe cei pe care i-ar putea reprezenta la Bruxelles.În sală au fost prezenţi aproximativ 1200 de simpatizanţi şi membrii AUR care au exultat de fiecare dată atunci când, rând pe rând, candidaţii au păşit pe scenă.Cei 44 de candidaţi au fost prezentaţi, însă ordinea în care se vor afla pe listă va fi stabilită în luna aprilie a anului viitor.Evenimentul a fost prezentat de Ramona Bruynseels, de asemenea şi ea candidată pentru alegerile europarlamentare.Printre cei 44 de candidaţi se află nume mari cu notorietate în România, precum avocatul Gheorghe Piperea, fosta mare atletă Monica Iagăr, campioană europeană, avocatul Nicolae Vlahu, deputatul Claudiu Tîrziu, actorul de comedie Mugur Mihăescu, prințul Șerban Dimitrie Sturdza care deține din 2016 funcția de consul onorific al Macedoniei la Constanța dar și actualul europarlamentar Cristian Terheș.Evenimentul a avut un aer patriotic pe fundal răsunând imnuri patriotice tradiţionale româneşti.Aşa cum era de aşteptat, seara a început cu intonarea Imnului de Stat al României, moment în care toţi participanţii au cântat şi au fluturat steagurile tricolore.La final, preşedintele AUR, George Simion, a ţinut un discurs motivaţional, patriotic, care să le dea încredere tuturor românilor că viaţa lor se va schimba în bine dacă formaţiunea pe care o conduce va ajunge la putere.„Împreună reprezentăm speranța pentru România de astăzi și de mâine. Sunt bucuros să fiu aici și încep să vă spun că nu vreau să fim o altă generație care este înfrântă. Este nevoie să fim învingători. Suntem în Dobrogea care este un spațiu al toleranței. Sunt alături unii lângă alții aromâni și greci, evrei și musulmani, lipoveni, tătari, și sunt cu toții fiii fideli ai României pe care o iubim atât de mult. Din punct de vedere al respectului față de minorități România este un exemplu. Grecia își bate joc de comunitatea aromânilor din nordul țării. Este un exemplu. Diversitatea este prost înțeleasă în unele state ale UE, în special din vest. Am fost la școala de tineret și am zis un lucru simplu și banal. Am învățat la biologie că oamenii sunt fie bărbați, fie femei. Dacă te consideri stâlp, vacă, sală de sport sau ce mai vrei, înseamnă că ai o problemă mintală. Anormalul caută să fie impus ca normal. Se încearcă învățarea copiilor noștri că anormalul este normal. Există două sexe. Bărbat și femeie. Aș fi primit amendă sau aș fi fost încătușat în unele state dacă spuneam acest lucru. O generație ca a noastră trebuie să pună piciorul în pământ. Ne iubim unii pe alții cu diferențele noastre de etnie și credință. Suntem soluția, viitorul și calea pentru țara noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus George Simion.În altă ordine de idei, conducerea AUR se așteaptă să obțină la alegerile europarlamentare din iunie 2024 cel puțin 12 mandate de eurodeputați.Mircea GHIŢĂ