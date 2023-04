AUR Constanţa nu are un lider în adevăratul sens al cuvântului după plecarea lui Dumitru Focşa

El a mai explicat ce planuri au cei din AUR atât pe plan local, cât şi pe plan naţional.





„Deocamdată trebuie să înfiinţăm în fiecare UAT organizaţii cu membrii noştri care vor candida la funcţiile de primari şi de consilieri locali. Eu nu voi candida la alegerile locale, dar avem în vedere mai multe nume. Sunt discuţii mai ample. Vom avea sigur un candidat la Primăria Constanţa şi unul la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa. Şi sunt sigur că vor fi candidaţi de notorietate. Ne pregătim de alegerile europarlamentare pentru că ele sunt primele. Pe 28 mai, noi, parlamentarii AUR, vom fi cu toţii la Roma cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, acolo unde vom sta de vorbă cu cetăţenii români din Italia. În perioada 2-4 mai colegii mei vor fi la Bruxelles, acolo unde va fi un protest împotriva deciziei de invalidare a României în Spaţiul Schengen. Aşa cum au fost primiţi croaţii, trebuia să fim primiţi şi noi. Este posibil să avem şi un protest la nivel naţional cu privire la mai multe proiecte de lege care nu sunt în concordanţă cu tradiţiile şi valorile româneşti. Aici mă refer la acea lege cu copiii care pot fi luaţi de lângă părinţii lor în cazul în care aceştia formează familii denaturate”, a mai spus Mateescu.





El recunoaşte că nu a încetat orice fel de colaborare cu Dumitru Focşa, fostul preşedinte AUR Constanţa.





„Cu domnul Focşa nu am încetat orice fel de legătură pentru că am plecat cu dânsul la drum. Nu ne întâlnim decât în mod nepolitic. De exemplu, înainte de sărbători am dus pachete copiilor nevoiaşi din judeţ. Fiind acţiuni umanitare, nu am avut ce discuta despre politică. Atât timp cât nu avem ce să ne reproşăm, este bine. Păcat pentru dânsul pentru ceea ce s-a întâmplat în familia dânsului. Asta este situaţia. Nici preşedintele George Simion nu tolerează astfel de lucruri şi atunci aşa a fost să fie”, a concluzionat Sorin Mateescu.





„Deocamdată nu mai avem această versiune cu preşedinte. S-a format un comitet de iniţiativă, un birou de iniţiativă al municipiului şi birou de iniţiativă al judeţului. Suntem un grup, luăm hotărâri împreună şi stabilim ceea ce avem de făcut: avocatul Dumitru Bădrăgan, avocatul Nicu Vlahu, Ionel Caracudă, Vasile Balmuş şi Andrei Stanca. Am înfiinţat organizaţii locale în judeţ la Albeşti, la Costineşti, la Tuzla, la Cerchezu şi aşa mai departe. La Medgidia am reorganizat puţin organizaţia pentru că, deşi era funcţională, nu mai progresa. Acelaşi lucru îl vom face şi în Năvodari. Vom mai deschide filiale la Mangalia şi la Cernavodă. Am avut o acţiune în oraşul Constanţa în cadrul căreia am împărţit înainte de Paște felicitări în municipiu. Am fost în toate pieţele din Constanţa şi am stat de vorbă cu lumea. La nivel naţional am promovat legea cu sancţionarea preşedintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Şeful instituţiei respective trebuie să fie sancţionat în cazul în care nu răspunde într-un anumit termen şi nu îşi prezintă un raport de activitate, cu 20 la sută din salariu, sau să fie penalizat cu diferite penalităţi conform codului civil”, a declarat senatorul Sorin Mateescu.