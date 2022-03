Deputatul Dănuţ Aelenei a demisionat din grupul parlamentar AUR. "Am fost ameninţat de George Simion"

Povestea terifiantă a lui Dănuţ Aelenei continuă. Deputatul spune că el, împreună cu soţia sa, a fost la un pas de accident atunci când un autoturism s-a îndreptat cu viteză către vehiculul în care se aflau aceştia.



Aelenei se gândeşte la un posibil atentat eşuat.





„În drum spre Bucureşti am oprit la o benzinărie. Am alimentat şi apoi ne-am înscris pe drumul care face legătura cu autostrada. Acel drum este cu sens unic. Din sens opus, un poliţist a venit cu foarte mare viteză. Norocul nostru a fost că soţia mea a oprit brusc şi a putut să evite o nenorocire. Muream mai mult ca sigur. Am coborât să îl trag la răspundere. El era foarte liniştit. Mi-a spus că a greşit drumul. I-am spus că sunt deputat şi în momentul acela, într-un mod foarte dubios, nu a mai alimentat şi a plecat în trombă. Eu ce să cred acum? Mă face să îmi pun nişte semne de întrebare. După ce mi-am dat demisia, l-a trimis pe Dumitru Focşa să mă intimideze. Focşa m-a înjurat. L-am evitat până la urmă. Nu ştiu ce se întâmplă cu Simion şi nici cu Focşa”, a mai spus Aelenei.





Referitor la aceste declarații, echipa Cuget Liber l-a contactat și pe celălalt deputat constănțean, Dumitru Focșa. El a oferit explicaţii în legătură cu cele întâmplate şi neagă tot ceea ce spune Dănuţ Aelenei.





„Aelenei nu şi-a luat pastilele la timp. Omul este paranoic. Nu am eu ce să comentez. Să comenteze medicii de specialitate. Suntem şocaţi. El vede atentate prin benzinării de parcă este cine ştie ce persoană importantă. Cine este el? Credeţi că noi avem timp de aşa ceva? Sunt atâtea lucruri de făcut în ţara asta şi noi ne ocupăm de Aelenei care a luat 38 de voturi. A vrut să fie cunoscut, să îşi facă imagine. Nu cred nimic din toate lucrurile astea. Nu suntem copii. A căzut în ridicol. Nu îl dăm noi afară din partid. A plecat singur. Sper că înţelegeţi ce vă spun. Păi ce este aici, autogară? Dacă a plecat, a plecat. Noi nu facem circ aici. Cum să îl înjur eu pe Aelenei? Mergeam repede pe scări şi era să cad şi i-am zis doar să se dea din calea mea. Atât”, a declarat Focşa.





Mai grav este faptul că Dănuţ Aelenei îl acuză pe George Simion că l-ar fi ameninţat, spunând că va fi călcat de o maşină.„Am demisionat din grupul AUR şi acum sunt parlamentar neafiliat, dar nu mi-am dat demisia din partidul AUR. Probabil că mă vor da afară. Eu am vrut să spun că trebuie să tragem un semnal de alarmă în ceea ce priveşte libertatea de exprimare şi democraţia din AUR. Li se pune pumnul în gură parlamentarilor. Nu doar eu sunt nemulţumit. O grămadă de parlamentari AUR sunt nemulţumiţi faţă de George Simion. A avut loc un schimb de cuvinte între mine şi el, dar fără niciun martor. El mi-a zis în faţă ca mă va călca o maşină. El nu mai recunoaşte acum, iar eu dacă nu am martori nu am cum să îl acuz. Dar este aşa cum vă spun eu. La congres trebuia să fie prezentate moţiunile şi programul de guvernare. Presa nu a avut acces în sală. Eu am vrut să iau un grup de reporteri cu mine şi aceştia nu au fost lăsaţi să intre. Apoi, s-a acordat un timp de 10 minute de echipă să facă expunerea. Ce poţi să spui în 10 minute? Eu am avut o echipă şi domnul general Roman trebuia să aibă şi el o cuvântare. A fost oprit de către George Simion care i-a luat microfonul din mână. El a demisionat luni, iar eu am demisionat acum pentru că în ziua de luni nu am fost prezent”, a declarat, pentru Cuget Liber, Dănuţ Aelenei.