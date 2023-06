AUR susține ca Parlamentul României să funcționeze și în perioada vacanței

De asemenea, senatorul a menționat că, săptămâna trecută, partidul a solicitat modificarea legii pentru ca toate contractele încheiate între consumator și prestator să fie plătite în lei. „Susținem, întru totul, ca moneda leu să nu fie eliminată niciodată, pentru că, în primul rând, am pierde din suveranitatea țării. Nu suntem împotriva Uniunii Europene. Este bine că suntem în Uniunea Europeană, că suntem în NATO, dar, întotdeauna, aceste tratate se fac doar ca să ne reducă total sau parțial suveranitatea”, a punctat Sorin Mateescu.







Emiterea ordonanțelor de urgență pe timpul vacanței parlamentare, în atenția reprezentanților AUR



Discursul senatorului a fost centrat și pe problema emiterii ordonanțelor de urgență pe timpul vacanței parlamentare. În acest sens, Alianța pentru Unirea Românilor a susținut ca Parlamentul României să funcționeze și în perioada vacanței parlamentare. „Timp de 30 de ani, România a fost guvernată mai mult pe ordonanțe de urgență. Aceste ordonanțe, practic, au distrus România în ultimii 30 de ani. Parlamentul devine o anexă a Guvernului în timpul vacanței parlamentare. Nimeni nu spune ca Guvernul, cu putere executivă, să nu elaboreze sau să nu propună proiecte de lege. Dar sunt prea multe”, a precizat Sorin Mateescu.





În continuare, avocatul Dumitru Bădrăgan a adus în discuție reducerea adaosului comercial la produsele alimentare de bază, care, din punctul său de vedere, este absolut necesară în acest moment. „Voi vorbi despre reducerea prețurilor pentru alimentele de bază. Este inadmisibil ca, doar după ce se realizează așa-zisa rotativă, Guvernul României să se trezească, la atâția ani de la alegerile din 2020! PSD și PNL înțeleg, în sfârșit, să analizeze necesitatea luării unor măsuri pentru că, raportându-ne la scumpirile din ultimele luni, românii au ajuns să poată cumpăra doar strictul necesar. Să vedem dacă Guvernul va reuși să plafoneze prețurile și să reducă taxa de raft. Românii cumpără ouă, carne, lapte cu prețuri mai mari decât cele de la nivelul Europei. Este necesară luarea unor măsuri”, a precizat Dumitru Bădrăgan.



„Politica partidului nostru va pune accent pe creșterea turismului”





Nicolae Moroianu, manager în turism, propune mărirea procentului turismului în PIB. România, susține reprezentantul AUR Mangalia, are resursele necesare pentru îmbunătățirea turismului din țară. „Sunt manager în turism și am 34 de ani de experiență în acest domeniu. Venind la această conferință de presă, m-am lovit de o problemă cu care se confruntă foarte mulți oameni și, în special, turiștii. Am făcut 300 de metri de la Eforie în aproape 15 minute. Se tot vorbește de o bretea care se va face, sper să se rezolve odată. În ultimii ani, majoritatea guvernelor care s-au tot perindat nu au pus preț pe turism. Turismul este o ramură extrem de importantă, pentru că avem o țară de aur, dar ponderea turismului în PIB este foarte mică. De exemplu, Muntenegru, o țară mică, are 28% din PIB pe turism. Și noi putem să creștem. Avem potențial și resurse, iar politica partidului nostru va pune accent pe creșterea turismului”, a specificat Nicolae Moroianu în cadrul conferinței de presă.





În deschiderea discuțiilor, senatorul Sorin Mateescu a prezentat punctul de vedere al partidului pe subiectul pensiilor speciale. „Voi începe cu proiectul de lege privind desființarea sau eliminarea pensiilor speciale. În primul rând, acest proiect încalcă anumite proceduri și va fi declarat neconstituțional. Lipsesc, din proiectul de lege, punctul de vedere al Guvernului și fișa fiscală. Alianța pentru Unirea Românilor nu susține aceste pensii speciale, întotdeauna vom vota contra. De asemenea, am solicitat să fie retrimis la comisiile de specialitate acest proiect pentru a îndeplini viciile de procedură. AUR a depus un proiect de lege prin care pensiile speciale să fie impozitate 90%. Întotdeauna s-au scris mii și mii de articole pe subiect. Numai prin abrogarea legii pot fi eliminate pensiile speciale”, a declarat senatorul AUR, la Constanța.