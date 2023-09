LIVE TEXT. AUR dezbate evenimente de interes local şi naţional, la Constanţa, în aceste momente

Sorin Mateescu, senator AUR: "Luna septembrie va fi o lună plină pentru partidul nostru. Vom avea 4 evenimente în Dobrogea. Vom avea campania parlamentarilor Vara Românilor. De când am intrat în Parlament am avut multe campanii. Noi nu am avut vacanță în nicio vară de când am intrat în Parlament. Chiar și vara aceasta am continuat să mergem în județ să vorbim cu oamenii. Eu am fost și în Teleorman pentru că acolo nu avem reprezentanți. Vreau să vă spun că în județul Teleorman am fost în câteva comune și în Bragadiru am întâlnit o bătrână, de 94 de ani, rațională, care a zis că sunt singurul parlamentar pe care l-a văzut pe teren de când se știe ea. Noi asta facem în fiecare vară. Stăm de vorbă cu oamenii. Încercăm să găsim soluții. Ca să fac o comparație între Constanța și Teleorman, aici la noi am văzut comune care arată binișor. Îl felicit de exemplu pe primarul de la Chirnogeni. Chiar dacă este PSD, merită felicitat. Mi-a plăcut mult cum arată acea comună. Sunt comune în care nu există centre medicale. Nu există transport. La Tortoman de exemplu, nu au microbuze care să ducă copiii la școală. Avem localități în Dobrogea unde fie nu avem mașină de pompieri, fie dacă avem mașină de pompieri, avem doar voluntari, nu pompieri specializați. Pe de altă parte chiar dacă mergem pe teren, pentru că ni s-ar recomanda să facem acest lucru, nu trebuie să fim impasibili. Trebuie să începem să găsim soluții. Vom ajunge sigur la guvernare."







Evdochia Aelenei, senator AUR: "Eu vreau să vorbesc despre caravana medicală. Este un spital mobil ultramodern care a oferit servicii medicale la circa 3000 de cetățeni până acum. Finanțarea s-a făcut din banii de subvenție. Am propus o lege prin care să se poată construi din acești bani un spital. Legea nu a trecut și atunci mergem cu acest spital mobil care cuprinde toată România. Caravana Medicală va veni pe 11 septembrie la Negru Vodă, va sta acolo 2 zile, vă merge alte 2 zile la Cobadin și apoi 2 zile la Peștera. Vom chema toți cetățenii indiferent de etnie sau sex să vină la această caravană medicală. Când am început acest mandat am fost la comisia medicală din Senat și acolo s-a votat ideea de caravană medicală. Trebuia să existe medici care să meargă în localitățile unde nu existau medici de familie. Eu vă mărturisesc că nu am văzut nicio caravană. Noi, Constanța, aveam mare nevoie de această caravană pe timpul verii pentru că pe timpul verii populația se triplează. Am rugat să se construiască un spital regional, sau unul județean. Noi în Tulcea nu avem pediatrie, oncologie și alte specialități și toți de acolo sunt nevoiți să vină la Spitalul Județean Constanța. Eu voi merge în audiență la președintele CJC și voi mai vorbi cu dumnealui poate ne mai ajută cu câte ceva în spitalul Constanța. Eu am fost internata acum 2 săptămâni la ortopedie. Salteaua era rupta, frigiderul ruginit care nu se închidea, patul ruginit, este incredibil. Și I-am întrebat dacă era internat Mihai Lupu și cu el se purtau la fel? Mi s-a răspuns că da pentru că nu au soluții. Caravana noastră medicală a putut primi autorizații și pe baza acestei legi am putut înființa această caravană. Invităm pe toți cetățenii să vina la noi la Caravana Medicală"



Edvochia Aelenei: "A început acțiunea ghiozdănelul. Nu este ajutor, nu este cadou, este doar marcarea începerea anului școlar. Noi în acele ghiozdanele am pus cate un corn dulce, un suc dulce, pentru ca acești copii să se poată bucura. Am mers la Negureni și familiile de acolo ne-au primit cu foarte multă bucurie. Copiii nu aveau ghiozdane pentru începerea anului școlar. Eu am ales acel sat în care am dat la toți copiii. Vom merge în toate localitățile din Constanța cu această acțiune"







Nicu Vlahu, candidat europarlamentare: "Eu voi vorbi despre testarea antidrog din școli. Aceasta nu se poate face decât cu acordul părinților. Trebuie să facem un apel către autoritățile locale pentru a face ordine în instituțiile din învățământ. România are nevoie de o combatere a consumului de droguri pe termen lung. Poliția trebuie să aibă o pregătire mult mai bună. Statutul polițistului trebuie reconsiderat. Omul legii trebuie să inspire frică și teamă din partea celui care nu respectă legea. Avem o problemă cu această subcultură trap. Ponderea artiștilor care promovează consumul de droguri este în creștere. Vreau să mai vorbesc și despre sondajul INSOMAR care a situat partidul nostru pe locul 1 la alegerile europarlamentare. Colegii noștri au mers în 75 la sută din localitățile țării unde au stat de vorbă cu oamenii. Noi nu suntem foarte sensibili la aceste sondaje, noi ne bazam pe contactul direct cu românii. Lumea trebuie să înțeleagă ca AUR este partidul românilor. Pe data de 16 septembrie are loc o prezentare regională sud est în Constanța a europarlamentarilor AUR"







Edvochia Aelenei: "Am mers pe teren în Constanța. Oamenii bogați din satele îndepărtate își trimiteau copiii la școală în Constanța. Ieri, vreo 3 mi-au spus că nu îi mai trimitem la Constanța pentru că acolo încep să se drogheze. Ar trebui să ajutăm cadrele din învățământ. Ar trebui să ne gândim să asigurăm toate catedrele și să dezvoltăm învățământul la fiecare acasă"







Edvochia Aelenei: "Eu cred că cele mai mari șanse la Primăria Constanța le va avea candidatul AUR. Stăm foarte bine în sondaje. Toată lumea ne cunoaște. Toată lumea ne zâmbește. Nu se va alege doar omul. Se va alege partidul. Avem câteva nume pe listă, dar nu le putem divulga acum"

În aceste momente, la sediul Partidului AUR din Constanţa are loc o coferinţă de presă. Potrivit organizatorilor, cei prezenţi vor dezbate probleme de interes local şi naţional. De asemenea, partidul îşi va face cunoscute evenimetele pe care le va organiza în luna septembrie.