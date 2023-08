ALARMĂ LA CONSTANȚA! Prefectul Silviu Coșa a dat semnalul pentru începerea controalelor la stațiile de carburanți

Colonelul Amarandei, ISU: "Pentru coordonarea activităților ce urmează sa se desfășoare avem în vedere categoria de obiective care vor fi controlate și categoria de echipe ce vor merge pe teren. Trebuie verificare normele de prevenire a incendiilor și nu în ultimul rând trebuie verificat managementul riscului de verificare a incendiului. S-a stabilit că, punctual, în funcție de fiecare caz identificat, vor fi stabilite măsurile la momentul respectiv".

Silviu Cosa: "Am identificat 130 de astfel de stații, fie independente, fie în anumite stații PECO. Verificările care vor fi efectuate în teren vor arăta dacă există pericole. Nu știm încă câte stații sunt amplasate între blocuri. Ele ar trebuie să fie amplasate undeva la 40 de metri de blocuri. Toate cele 130 de stații dețin autorizații de funcționare. Inițial au existat 15 stații care nu aveau aceste autorizații, dar și-au rezolvat problema. Dacă la momentul verificărilor vom observa nereguli, aceste stații vor fi închise".

Amarandei: "Am avut controale în anul 2022. Anul acesta nu am făcut. Potrivit normelor, controalele trebuie făcute odată la 5 ani".

În aceste momente, în fața Instituției Prefectului din Constanța, are loc o conferință de presă prilejuită de evenimentul tragic care a avut loc în urmă cu câteva zile la Crevedia. Vor susține declarații de presă prefectul județului Constanța, Silviu Cosa și Mihail Amarandei, șeful ISU.Silviu Cosa: "Este vorba despre modalitatea de coordonare și eficientizarea controalelor care se vor desfășura la instituțiile publice care comercializează carburanți. Am identificat 130 de agenți economici dintre care 48 comercializează GPL. Există 25 de transportatori care au sediul în Constanța. Termenul până la care aceste acțiuni trebuie să fie efectuate este 31 octombrie. S-au instituit 2 echipe de control care vor începe activitatea mâine. Acestea vor fi alcătuite din reprezentanții ISU Dobrogea, un reprezentat din partea inspecției de stat pentru controlul cazanelor cu presiune, reprezentant IPJ, reprezentant ANAF, reprezentant Garda de Mediu, și reprezentantul ITM. Ne vor susține activitatea Agenția pentru Protecția Mediului și Compania Națională Pentru Controlul Cazanelor sub Presiune. Verificările se vor desfășura într-un mod centralizat. Vor fi verificați câte 3 operatori zilnic. Acțiunea de verificare trebuie să se eficientizeze până la finalul lunii septembrie".