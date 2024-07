O nouă sesiune Casa Verde fotovoltaice începe din toamnă. Ce noutăți aduce

Vara extrem de caniculară și consumul mare la energia electrică i-au făcut pe mulți constănțeni să-și dorească să devină prosumatori și să plătească facturi mai mici la curentul electric. Programul guvernamental „Casa Verde fotovoltaice” i-a ajutat într-o mare măsură, dar cei mai mulți nu au stat după banii de la stat: au făcut credite și și-au instalat panouri fotovoltaice. În curând este anunțată o nouă sesiune de finanțare, iar plafonul va fi mai mare.







Programul Guvernului “Casa Verde fotovoltaice” a prins foarte bine la consumatorii din România, ca dovadă că de la deschiderea unei sesiuni de finanțare, banii se epuizează foarte repede. Ediția de acum aduce câteva noutăți, printre care suma de bani care este mai mare și o nouă obligativitate pentru beneficiari. Programul este derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) iar plafonul a crescut de la 20.000 lei la 30.000 lei, la care persoana fizică va veni cu o contribuție de 3.000 lei. Din acești bani va fi finanțată o instalație de minim 3kW panouri fotovoltaice și 10.000 de lei acumulatorii aferenți celor 3kW. Chiar dacă sunt bani mai mulți, prea puțini doritori reușesc să fie în regulă cu toată documentația stufoasă solicitată de finanțator.







“Am aplicat încă de la început dar pentru că nu am știut să completez toate câmpurile și nu am avut toată documentația exactă, nu am reușit să obțin banii. Așa că am făcut un credit de 10.000 de euro și mi-am instalat un sistem de 8kW. Și sunt foarte mulțumit. Costurile cu energia electrică au scăzut aproape de zero”, ne-a declarat Alin V., proprietar instalație panouri fotovoltaice.







Când va fi lansat programul







AFM a anunțat că va lansa prima sesiune pentru programul Casa Verde fotovoltaice la sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie.







„Noi estimăm că undeva august-septembrie anul acesta se vor finaliza mare parte din cele 60.000 de sisteme care au fost alocate în sesiunea din 2023. Iar pentru 2024 estimez să dăm drumul la sfârșitul lunii august-începutul lui septembrie. Avem buget, bani alocați deci nu ar trebuie să își facă griji oamenii din acest punct de vedere, nu avem probleme pe acest program absolut deloc. Banii, cei 2 miliarde de lei pe care îi avem alocați pentru sesiunea aferentă anului 2024, îi avem în buget, îi avem la dispoziție. E cel mai mare buget pe care l-am alocat vreodată pentru acest program. Înseamnă 66.000 de case pentru că anul acesta, spre deosebire de anul trecut, vom finanța și acumulatori”, a spus Laurențiu Neculaescu, președintele AFM. Ca noutate a programului, banii vor fi ghidați și pentru unitățile de stocare care devin obligatorii din 2027. Până atunci, cei care își montează instalații de producere a energiei trebuie să investească și în instalații de stocare.







Ce documente sunt necesare la înscriere







Documentele sunt prevăzute în anexa Ghidului de Finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.







Pentru persoanele fizice, documentele care trebuie încărcate în aplicația informatică sunt: Cererea de finanțare; Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație; Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație; Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local; Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație; Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg.