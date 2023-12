Subvențiile pentru fotovoltaice, mașini electrice, dar și mașini noi vor fi tăiate de Guvern din 2024

În ceea ce privește autoturismele electrice, ”cuantumul ecotichetului acordat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024 este în sumă maximă de 10.000 lei.” Până la acest moment, statul acorda un ecobonus de 54 de mii lei la achiziția unui autovehicul electric și de până la 26 de mii de lei la achiziția unui autoturism Plug-in Hybrid (PHEV). În plus, Guvernul a redus bugetul pentru anul viitor și pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice de la 20.000 de lei per solicitant, atât cât este acordat în prezent, la 10.000 de lei per solicitant.





”În anul 2024, finanțarea care se acordă prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, este în sumă de 10.000 lei/ solicitant”, arată OUG publicat miercuri. Acest lucru se întâmplă după ce, în decursul anului 2023, Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat pentru o perioadă de aproximativ două luni, în care românii au pierdut aproximativ 12 miliarde de euro. Programul a fost suspendat la plângerea unei firme din Oradea. Firma a reclamat că i s-au cerut clarificări doar în aplicația de pe site-ul AFM, fără să fie informată pe e-mail.





Astfel, ”în anul 2024, cuantumul primei de casare acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 este în sumă de maximum 3.500 lei pentru achiziţionarea unei motociclete noi sau a unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat, respectiv 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate”. În același timp, prima de casare se va mai lua în calcul doar în cazul în care beneficiarul deține în proprietate autovehicolul uzat pentru o perioadă mai mare de trei ani.