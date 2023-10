Ne punem pofta-n cui de produse tradiționale românești? "Schimbările, de la an la an, ne termină!"

„Cine are cumpără, cine nu - se uită!”



Nicolae R. este producător de brânzeturi și cașcaval tradițional din zona Ardealului. Crește animale de când se știe. Și așa se descurca destul de greu cu toată legislația europeană care trebuie aplicată în domeniu. Dacă nu, risca amenzi și chiar închiderea afacerii. Aşteaptă cu emoţii să vadă ce efecte vor avea noile măsuri fiscale. “Schimbările astea, de la an la an, ne termină. Ba că nu-i bun ambalajul, ba că nu avem linie de procesare bio, ba taxe mărite la tot, acum crește și TVA-ul...nu știu cum va fi. Și așa produsele noastre sunt mai scumpe decât la supermarket pentru că noi, micii producători, nu avem potențial de producție mare. Avem 500-600 de oi și câteva vaci, nu ai cum să produci mult și să vinzi ieftin. Întotdeauna am căutat calitatea, să fie clientul mulțumit ca să mai cumpere și a doua oară. Om vedea ce-o să fie”, a declarat pentru „Cuget Liber“ producătorul de brânzeturi.





Nici în domeniul legumiculturii lucrurile nu stau mai roz. I-a ajutat Dumnezeu și vremea a ținut cu ei. A fost cald exact când a trebuit, chiar dacă n-a plouat deloc, apa i-a costat foarte mult.





“Noi avem pământ la Topraisar și cultivăm legume pe câmp. Anul ăsta ne-a mers bine pentru că am găsit și o sămânță bună de roșii cum era odată gustul roșiei românești și am vândut foarte bine. Numai că apa ne-a costat foarte mult. Avem sistem de picurare, dar chiar și așa, dacă de sus nu a dat un strop…. Cu ce am rămas facem zacuscă, bulion, suc de roșii și vindem pe la târguri sau comenzi la domiciliu pentru că oamenii ne cunosc de ani de zile și iau de la noi. Singura îngrijorare este că scumpirea asta se va duce tot în buzunarul cumpărătorului. N-o să mai dăm zacusca cu 19 lei, o s-o vindem cu 22-23 de lei. Au venit vremurile, că cine are cumpără, cine nu - se uită”, ne-a spus Maria C.







Cumpărătorii își pun pofta-n cui



România avea 93 de fabrici de conservare şi procesare a fructelor şi legume organice în anul 2021 şi era pe locul 11 în Europa în acest domeniu. Producătorii de legume, mezeluri şi dulceaţă bio sunt dezamăgiţi. Se aşteptau la măsuri de sprijin din partea statului, pentru ca România să urce în clasamentul european. Mereu s-a dorit menţinerea accesibilităţii achiziţionării produselor tradiţionale pentru ca românul să nu uite de ele. Românii cheltuie peste 300 de milioane de euro anual cu produse bio, conform unui studiu al unei companii de analiză din Cipru. Vânzările în creştere sunt ameninţate acum de noile schimbări fiscale.





“Am auzit de această măsură. Mai mult ca sigur vor fi scumpiri la toate produsele, nu doar la cele tradiţionale. O să ne punem pofta-n cui și o să cumpărăm mai puțin. Și așa prețurile erau destul de măricele. Ne așteptam la acest lucru, doar trăim în România“, a spus dezamăgit Ion P., client. Antreprenorii cred că mărirea TVA pentru produse tradiţionale şi bio nu va reduce semnificativ deficitul bugetar al României, dar va afecta una dintre cele mai firave pieţe de produse ecologice din Uniunea Europeană - piaţa românească.





Fie că este moda vremurilor pe care le trăim, să mâncăm cât mai curat, sau fie că suntem în căutarea gustului pierdut din alimente, românului îi place să mănânce. În 30 și ceva de ani a trecut rapid de la creșterea animalelor în bătătura proprie la alimentația procesată, industrializată a orașului. Modernizarea în acest domeniu a adus și lucruri bune, dar a pierdut la ceva esențial - gustul. Te duci la hipermarket, cumperi parizer, așa-zisul salam de Sibiu, cârnați polonezi sau ce-ți poftește inima și nu au niciun gust. Prețul a crescut și aici, ca și la producătorul local de produse țărănești. Și pentru că este “gaură mare” în bugetul țării (oare cine a tras de ea?), ai noștri conducători s-au gândit să mai taie din poftele românilor, că, nu-i așa, greul stă pe umerii populației. Ce s-o mai lungim, de la 1 ianuarie 2024, carnea, brânzeturile, dulceaţa şi zacusca sunt câteva dintre delicatesele care se vor scumpi. În România sunt acum 11.000 de producători şi fermieri care au pariat pe produse considerate mai sănătoase. Antreprenorii se tem că mărirea TVA de la 5 la 9 procente le va scădea cu mult vânzările.