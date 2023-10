Cum arată primul tren cumpărat de România după 20 de ani. Va circula și pe ruta București Nord-Constanța

Primul tren electric produs în Polonia de compania Alstom și contractat de România se află în etapa finală de producție și va fi livrat până la sfârșitul anului, a anunțat recent secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, care a publicat și imagini cu trenul.„Acesta este primul tren achiziționat de România după 20 de ani de la momentul achiziționării ultimelor trenuri, Săgețile Albastre. Acest tren este unul electric, se află în etapa finală de producție și va fi livrat până la sfârșitul acestui an. După livrarea în România, acest tren va intra în circulație, cu călători, pe linia feroviară CFR București – Constanța,” a scris Ionel Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.Trenul face parte din cele 37 de trenuri electrice inter-regionale din contractul semnat în 2022 între România și Alstom Ferroviaria SpA.Modelul de tren modern care va ajunge în România este Alstom Coradia Stream RE-IR, iar viteza maximă de rulare este 160 km/h. Trenul are șase vagoane (două vagoane de capăt cu cabine de conducere și patru vagoane intermediare) și asigură 351 locuri pe scaune. Are sistem de climatizare, conexiune wi-fi, spații pentru bar/bistro și pentru călători cu dizabilități.Rutele unde vor fi puse în circulație vor fi: București Nord – Constanța; București Nord – Brașov – Arad – Timișoara; București Nord – Brașov – Cluj Brașov – Deda – Cluj; București Nord – Brașov; București Nord – Iași; București Nord – Suceava; București Nord – Galați; București Nord – Craiova – Târgu Jiu – Petroșani- Simeria; București Nord – Craiova – Timișoara – Arad; Cluj – Timișoara; Cluj – Suceava – IașiValoarea totală a contractului pentru achiziția celor 37 de trenuri electrice și serviciile de mentenanță aferente acestora pentru o perioadă de 15 ani se ridică la peste 2,42 de miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea proiectului este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile și din Bugetul de stat.