Cine-i mai încalță pe români? Piața din România este invadată de importuri

Dispariția fabricilor de pantofi sau existența rarisimă a câte unui manufacturier a dus în ultimii ani ca românii să se încalțe cu marfă de import, scumpă și de proastă calitate. Numai anul trecut România a importat 76 de milioane de perechi de pantofi în valoare de 942 de milioane de dolari.România a fost multă vreme pantofarul Europei, fiind cunoscută pentru faptul că producea încălţări din piele şi la preţuri accesibile. Forţa de muncă bine pregătită, poziţia geografică favorabilă şi istoria îndelungată în domeniu erau principalele avantaje ale României. În ultimii ani, tot mai multe voci au început să spună că piaţa locală e o destinaţie prea scumpă, motiv pentru care multe fabrici s-au închis, iar comenzile s-au mutat în bună parte pe alte continente. Pentru că oamenii au realizat cât de important este un lanţ de aprovizionare stabil, se discută despre revenirea producţiei înspre Europa. Anul trecut piața din România a înregistrat o creştere de 6% de încălțăminte adusă de import. Preţul mediu al unei perechi a fost de doar 12,4 dolari în 2022, cu un dolar mai puţin decât în anul anterior, conform raportului World Footwear, care analizează an de an situaţia din piaţa de încălţăminte de la nivel mondial. Într-un 2022 marcat de inflaţie, românii au căutat preţuri mai mici, iar asta a fost vizibil şi la încălţări.Principala piaţă de import ca valoare este de departe Polonia, urmată de Germania, Belgia, Italia şi China, ultimele trei fiind foarte apropiate între ele. Și asta, în timp ce, din cel mai important producător de pantofi din regiune, România s-a transformat în importator de pantofi, cu o valoare de piață de 219 milioane dolari anual.Românii preferă pantofii româneștiAm făcut o incursiune prin magazinele din Constanța și marfă este din abundență pentru toate gusturile și buzunarele. De la reprezentanțele unor firme de marcă și până la magazinele mici de cartier, constănțenii au la dispoziție pantofi din piele sau înlocuitori, așa zisa piele ecologică la prețuri care pleacă de la 85 de lei, până la 450 de lei pentru un pantof de zi medicinal.„Cu greu mai găsim marfă de calitate și la prețuri accesibile. Materia primă s-a scumpit, pielea este achiziționată de pe piețele externe, că fabricile noastre de pielărie au dispărut și atunci și producătorii români de pantofi caută să investească în marfă, dar să scoată și profit. Magazinul nostru colaborează de ani de zile cu o fabrică din Suceava care are marfă de calitate, la prețuri accesibile. Așa am reușit să ne creăm o clientelă cu gusturi și așteptări ridicate”, a explicat Angela S., managerul unui magazine de pantofi din Tomis III.Pe lângă marfa românească, piața constănțeană este invadată de încălțăminte adusă din China care rămâne imbatabilă la capitolul „mult, ieftin și prost”. Acest lucru se întâmplă pentru că pantofii din această ţară sunt mult mai ieftini şi astfel se vând în volume mult mai mari. Datele World Footwear arată că una din trei perechi de încălţări importate anul trecut a venit direct din China. De ce direct din China? Pentru că ţara de unde vine un produs nu este neapărat şi cea unde acesta a fost realizat. Oricum ar fi, românul trebuie să se încalțe, iar când nevoia bate moda, sunt buni și pantofii de import dacă bugetul este mic.