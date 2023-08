„Corigenţi” la aceeaşi materie: obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru şcoli!

Potrivit datelor obţinute de la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, la acest moment, cinci unități de învățământ din judeţul nostru nu deţin avize sanitare de funcţionare. Toate acestea în condiţiile în care clopoţelul va suna, din nou, peste numai două săptămâni, adunând elevii în sălile de clasă după o binemeritată vacanţă.Se pare că în fiecare an sunt probleme la acest capitol. Partea bună este, că, în comparaţie, cu anii anteriori, situaţia s-a mai schimbat, în sensul că lista unităţilor şcolare care nu au reuşit să obţină autorizaţie sanitară de funcţionare s-a mai redus. În principiu, până acum, în toate unităţile de învăţământ s-au efectuat lucrări de igienizare a spaţiilor din interiorul clădirilor şi a grupurilor sanitare, lucrări de înlocuire sau reparare a mobilierului degradat în sălile de clasă, s-a reparat parchetul (acolo unde a fost cazul). La altele s-au efectuat reparaţii la instalaţiile de încălzire, pardoseli şi tâmplărie, au fost amenajate curţile şcolilor şi terenurile de sport (unde există aşa ceva) şi s-au demarat acţiunile de procurare a combustibilului necesar pentru sezonul rece. Altfel spus, aşa cum este şi normal, începând cu luna iunie, reprezentanţii unităţilor de învăţământ s-au ocupat de modul în care vor arăta acestea începând cu anul şcolar 2023-2024. Pe scurt, managerii s-au îngrijit să facă şcoala un loc sigur pentru copii, dar, cu toate acestea, încă avem directori de unităţi de învăţământ care au rămas, din nou, „corigenţi” la aceeaşi materie: obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare.În prezent, au precizat reprezentanţii DSPJ, trei dintre cele cinci unităţi de învăţământ nu au apă potabilă, una este în curs de autorizare şi încă una funcţionează într-o anexă a Căminului Cultural.Referitor la această situaţie, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Constanţa, Sorin Mihai a declarat că au avut, de curând, o şedinţă de lucru la Prefectură, în cadrul căreia le-a fost prezentată această situaţie de către DSP şi că cinci unităţi nu au primit autorizaţii sanitare de funcţionare. „Noi am avut pe parcursul anului şcolar o serie de inspecţii tematice, care au vizat, în mod special, verificarea şi monitorizarea înscrierii datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIR) şi am solicitat, în acest sens, ca toate datele să fie actualizate de către directorii unităţilor de învăţământ. Până ieri, am primit rapoarte de la acele şcoli, care ne-au comunicat problemele cu care se confruntă. Vom verifica dacă, între timp, acestea au mai făcut demersuri sau nu şi dacă au remediat situaţiile cu care se confruntă. La momentul actual, avem apă în toate unităţile de învăţământ. Este o clădire de la Aliman, care este cuprinsă în programul prin care se asigură fonduri din partea Ministerului Educaţiei şi care nu au fost accesate. Mai este o grădiniţă de la Băltăgeşti, care urmează a fi racordată la reţeaua şcolară şi mai este Dobromirul care, la una dintre structuri au apa asigurată la toaletă cu un bazin vechi, iar la Ion Corvin, şcoala funcţionează într-o anexă a Căminului Cultural. La Băltăgeşti ştiu că se face reţeaua şi prioritatea zero este să se tragă apă la grădiniţă, prima dată, iar la Aliman vorbim despre o situaţie aparte. Din ce am vorbit cu domnul primar, acolo se are în vedere o construcţie uşoară, care să fie lipită de cealaltă clădire. Aici, ei au două corpuri de clădire, una conectată la reţea, cealaltă nu, iar un grup sanitar este separat de clădirea unităţii de învăţământ. Igienizarea şi reabilitarea se fac în timpul verii, iar un caz concret îl avem la Liceul Teoretic Traian şi la Liceul Teoretic Decebal, care se află în reabilitare”, a declarat inspectorul şcolar general Sorin Mihai.