An greu pentru apicultură. Canicula a topit fagurii, iar albinele au murit sufocate

Apicultorii constănțeni spun că nu s-au mai confruntat cu așa perioadă lungă de timp de caniculă, dar mai rău, umezeala din Dobrogea le-a distrus familiile de albine.





”Anul trecut aveam 300 de familii de albine, dar din cauza scumpirilor, a vânzărilor reduse am renunțat la 100 de familii. Le-am dat la prieteni, le-am vândut ca să putem să supraviețuim. Mai puține familii am zis că vom reuși să îngrijim. Acum vine împotriva noastră și clima. În primăvară au fost temperaturi aproape de îngheț când să înmugurească pomii, acum, vara asta ne-a terminat. Ne-au murit 50 de familii de albine din cauza căldurii. Practic, se topesc fagurii în stup, ceea ce duce la moartea familiei respective, pentru că mierea din faguri poate astupa urdinișul și de aici apare sufocarea familiei de albine. Ele, în loc să zboare la urdiniș, pur și simplu nu știu cum să treacă peste aceste momente dificile. Nu este vreo modalitate de a le proteja. Natura este natură, contra naturii nu ne putem opune”, s-a plâns Bogdan M., apicultor din Poarta Albă.





Perioada lungă de caniculă din vara aceasta a dus la un comportament aparte din partea albinelor, au devenit mai agresive, multe s-au pierdut în căutare de polen și au fost nevoite să consume mai multă miere pentru a se hrăni, de unde și o producție mai mică.



Miere puțină, de calitate, dar și prețuri pe măsură



Cu toate neajunsurile, până la urmă, stupăritul înseamnă în primul rând pasiune. Este o îndeletnicire străveche a noastră, a românilor, și chiar dacă profitul nu vine imediat, munca cu albinele presupune dragoste pentru natură, pentru viață.





“Mă ocup de albine de mic. Am moștenit câțiva stupi de la bunicul meu care m-a învățat cum să am grijă de albine. În timp ne-am extins, am investit mulți bani în utilaje ecologice, să producem o miere la standarde europene. Și acum ne uităm cum piața este sufocată de miere cu zahăr de import ieftină, iar noi stăm în depozit cu butoaiele de miere nevândută. Chiar dacă a fost un an greu pentru noi apicultorii, să știți că mierea are o calitate deosebită. Este și mai parfumată și mai concentrată. Un borcan de polifloră îl dăm cu 25 de lei, borcanul de un kilogram, iar prețurile cresc pentru tei , floarea-soarelui și salcâm”, a mai spus apicultorul dobrogean.





Producţia de miere la nivel naţional scade de la an la an. Se preconizează ca în 2023 producția să fie mai mică cu 20 – 30%, dacă nu mai bine, spun specialiștii Ministerului Agriculturii.





