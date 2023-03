Ceara de albine, ideală pentru tratarea problemelor pielii

În ziua de azi, ceara de albine are o mulțime de întrebuințări, în special pentru tratarea problemelor epidermei. Experţii recomandă folosirea acesteia datorită faptului că ea conţine multă vitamina A, astfel încât poate hidrata şi proteja pielea pe termen lung. Pentru a vă trata mâinile uscate trebuie să efectuaţi o baie cu aburi, în care să topiţi zece grame de ceară de albine cu 15 grame de unt de Shea. După ce amestecul respectiv s-a răcit, trebuie să îl puneţi într-o oală şi să îl combinaţi cu circa cinci grame de glicerină, cinci picături de ulei esenţial de lavandă şi cinci picături de ulei esenţial de lemn de santal.Acest amestec se va aplica pe mâini, iar tratamentul va avea rezultate uimitoare. Ceara de albine este recomandată și în caz de cicatrici, deoarece această substanţă are proprietăţi anti-inflamatorii care calmează rana. O altă variantă pentru a scăpa de cicatrici este aceea de a topi ceara de albine într-un vas pe baie de aburi şi de a adăuga 10 ml ulei de migdale dulci. Preparatul se toarnă în recipiente mici şi se aplică prin masaj pe cicatricile de pe piele, până la absorbţie. În plus, ceara de albine are proprietăţi de vindecare naturale, fiind şi impermeabilă, adică poate să reţină apa şi formează o peliculă etanşă pe piele.