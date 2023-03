Argintul contribuie la scăderea tensiunii arteriale şi normalizează activitatea inimii

Pe lângă faptul că sunt elegante, bijuteriile din argint au și beneficii asupra organismului. În primul rând, argintul are efecte incredibile asupra apei. Pentru a ameliora setea, atunci când nu se poate bea nimic, puteţi ţine în gură un obiect de argint, precizează elytis.ro. Nu întâmplător, în trecut, apa şi vinul celor bogaţi erau păstrate în vase de argint, iar aceştia utilizau în mod frecvent tacâmuri, farfurii şi pahare de argint. Păstrată astfel, apa are calităţile unui antibiotic natural foarte eficient. Totodată, argintul are efecte remarcabile asupra stării de spirit. Vă întăreşte emoţiile, activează intuiţia, stimulează activitatea cerebrală (purtat împreună cu o piatră de amazonit) şi absoarbe energia negativă. Bijuteriile din argint pot calma nervozitatea excesivă, stresul, iritabilitatea, sensibilitatea şi durerile de cap, încetineşte îmbătrânirea. În același timp, ionii de argint au un puternic efect imunomudulator, de aceea este tot mai utilizat în industria cosmetică. De asemenea, contribuie la scăderea tensiunii arteriale şi normalizează activitatea inimii. În plus, acest metal prețios amplifică senzualitatea feminină, vindecă rănile și este utilizat la confecţionarea instrumentelor medicale, a protezelor.