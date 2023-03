Alimente care vă ajută să fiți frumoși și sănătoși

Specialiștii le recomandă mereu oamenilor să consume alimente sau ceaiuri care au un dublu rol, unul de a vă ajuta să fiți sănătoși, dar şi frumoși. De exemplu, susțin aceștia, ceaiul verde apără organismul de cancer şi întârzie îmbătrânirea. Datorită cantităţii mari de antioxidanţi, vă apără pielea de îmbătrânirea prematură şi protejează organismul de cancer. Totodată, este indicat şi în curele de slăbire, deoarece accelerează metabolismul şi favorizează arderea grăsimilor. Tot ceaiul verde vă ajută să arătaţi mult mai bine când sunteți obosiți, deoarece îndepărtează pungile şi cearcănele de sub ochi. Iaurtul, în schimb, vă conferă o digestie mai bună. Datorită probioticelor (bacterii bune), iaurtul îmbunătăţeşte digestia şi este de mare folos la detoxifierea organismului. Acest lucru va uşura absorbţia vitaminelor şi a mineralelor. De asemenea, conţinutul său bogat în calciu şi proteine asigură sănătatea dinţilor şi a oaselor.Dacă vreți o piele strălucitoare, aplicați iaurt pe faţă, pe care îl lasați să acţioneze zece minute, după care se îndepărtează cu apă călduţă. Datorită conţinutului bogat în acid lactic, iaurtul dizolvă celulele moarte de la suprafaţa pielii, lăsând-o catifelată şi strălucitoare. Deoarece are proprietăţi antibacteriene, iaurtul ajută şi în cazul în care suferiți de acnee. La rândul său, zeama de lămâie este recomandată la detoxifierea organismului. În plus, acest amestec purifică sângele şi elimină toxinele din corp. Pentru a întări unghiile, se stoarce o jumătate de lămâie, se amestecă zeama cu o cantitate egală de apă şi se ţin unghiile în acest amestec. Fiind bogate în vitamina B6, magneziu, potasiu şi acid folic, bananele asigură un plus de energie şi ajută la transportarea oxigenului la creier. Datorită nutrienţilor din conţinutul ei, banana îmbunătăţeşte starea de spirit, alungă depresia şi ajută la regenerarea celulelor. Banana catifelează pielea şi hidratează părul şi împiedică apariţia iritaţiilor, la eplilare.