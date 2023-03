Periile trebuie adaptate tipului de păr pe care îl aveți

Știați că părul trebuie pieptănat cu piepteni diferiți, în funcție de textura sa? Specialiștii susțin că peria nepotrivită poate afecta sănătatea podoabei capilare. Nu știți cum să alegeți cea mai bună perie de păr? Înainte de toate, este esențial ca instrumentele alese să răspundă nevoilor particulare ale părului și să contribuie la sănătatea scalpului. Cum intervine acest element în îngrijirea părului? În afară de fire, perii ating și masează pielea care acoperă capul. Astfel, frecarea lărgește ușor vasele de sânge, ceea ce favorizează circulația. Tocmai de aceea, calitatea periei și forma acesteia protejează sau lezează firul de păr și scalpul. Caracteristicile părului sunt esențiale atunci când alegeți o perie. De exemplu, părul fin apreciază perii foarte moi, în timp ce firul gros are nevoie de peri puternici, iar părul creț are nevoie de piepteni cu dinți rari. Părul cu bucle moi apreciază periile cu fibre sintetice și scurte. Scopul acestora este de a ajuta la distribuirea uleiurilor naturale produse de scalp, de a masa pielea, de a spori strălucirea naturală și de a obține un aspect final plăcut. Dacă nu cunoașteți informațiile relevante, riscați să vă deteriorați părul. Academia Americană de Dermatologie subliniază importanța pieptănării părului fără a-l deteriora. Peria termică este recomandată pentru păr lung și volum, iar cele cu perii subțiri din plastic descurcă părul creț fără a-l rupe. În plus, oferă volum, așa că aceste perii sunt adesea folosite la finalul coafurilor. Nu uitați că periile de păr sunt mai eficiente dacă folosiți și spray-uri, seruri sau creme de styling, care facilitează periajul și oferă nutrienți fibrei capilare.