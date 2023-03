Nivelul ridicat de zahăr în sânge trebuie tratat, pentru a stabiliza organismul

Ați fost diagnosticat cu diabet sau vă confruntați cu probleme legate de nivelul zahărului în sânge? În astfel de situații, trebuie să vă monitorizați atent nivelul glucozei. În acest fel, veți avea posibilitatea de a detecta la timp orice problemă și veți putea acționa în consecință. Nivelul ridicat de zahăr în sânge apare atunci când organismul nu poate muta glucoza în celule pentru stocare și metabolism.De cele mai multe ori, acest lucru apare din cauza lipsei de insulină. Nu știți cum puteți să scădeți glicemia rapid în timpul unei urgențe? În general, valorile normale ale glicemiei pe nemâncate variază între 70 și 110 miligrame per decilitru de sânge (mg/dl). După masă, valoarea trebuie să fie sub 140 mg/dl. Când glicemia este peste aceste niveluri, vorbim de hiperglicemie. Aceste episoade apar mai ales la pacienții cu diabet zaharat de tip 1 și 2. Modul de bază de a aborda această situație este administrarea de insulină. Potrivit dr. Georgiana Mititelu, în general, există mai mulți factori care contribuie la creșterea zahărului în sânge. Dietele cu un control slab al carbohidraților și stilul de viață sedentar sunt principalii vinovați.Alte cauze comune ale hiperglicemiei includ: doza incorectă de insulină, ignorarea administrării medicamentelor hipoglicemiante orale, infecția respiratorie, urinară sau gastrointestinală, unele traume fizice, sarcina. Oricum, indiferent de cauza nivelului ridicat de zahăr în sânge, este important să cunoașteți simptomele pentru a ști cum să acționați. „De cele mai multe ori, pacienţii se confruntă cu următoarele simptome: sete excesivă, urinare frecventă, transpirație rece, vedere neclară, slăbiciune și letargie, amorțeală, palpitații, dureri de cap, greață și vărsături, respirație dificilă. Alteori, ei pot avea dureri de stomac. Oricum, indiferent de simptome, este foarte important să acționaţi rapid, pentru că dacă situația evoluează, există riscul de comă diabetică sau cetoacidoză. Acest lucru se întâmplă atunci când nu există suficientă insulină și este o urgență medicală. Tocmai de aceea, nivelurile ridicate de zahăr în sânge trebuie tratate cu promptitudine pentru a stabiliza organismul”, a explicat medicul.Există trei măsuri de urgență: administrarea de insulină, consumul de apă și exercițiile fizice. Potrivit studiilor, exercițiile fizice scad rezistența la insulină și riscul cardiovascular. Dacă o persoană ia insulină și zahărul din sânge este foarte mare, nu ar trebui să facă exerciții fizice înainte de a lua o doză de corecție. În caz contrar, acest lucru ar putea crește nivelul de cetone și ar putea provoca un efect negativ. Cel mai bun mod de a preveni creșterea nivelului zahărului în sânge este un stil de viață adecvat. Cel mai bine este să respectați următoarele recomandări: reglaţi aportul de carbohidrați, creşteţi aportul de fibre. Fibrele ajută la scăderea absorbției zahărului, iar efectul este o stabilizare suplimentară a nivelului de glucoză. Apoi, este necesar să consumaţi alimente cu indice glicemic scăzut, cum ar fi fasolea, lintea, leguminoasele, cerealele, orzul, porumbul, cartofii dulci, carnea, ouăle etc.