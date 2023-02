"Ucigaşul" nemilos face ravagii! "Avem mai mulţi pacienţi cu diabet faţă de anii trecuţi"

Acesta este motivul pentru care este absolut necesar să depistaţi, să diagnosticaţi maladia şi mai ales să începeţi să urmaţi tratamentul adecvat.





„Avem, într-adevăr, mai mulţi pacienţi cu diabet faţă de anii trecuţi. Nu aş putea spune, însă, că aceste cazuri noi sunt mai complicate, dar, evident, avem numeroşi pacienţi cu complicaţii respiratorii legate de epidemiile de Covid şi gripă. Ei sunt mai vulnerabili la infecţii şi, atunci, nu au o evoluţie foarte bună. Din păcate, avem şi bolnavi care nu respectă recomandările specialiştilor, dovadă că ajung mereu în spital şi se internează cu dezechilibre severe. În ultima perioadă, ne-au ajuns pe secţie mulţi pacienţi cu diabet de tip I, acesta fiind o boală autoimună. Unii ajung chiar în comă diabetică, la spital. Din nefericire, în cazul diabetului de tip I, simptomatologia se declanşează foarte rapid, iar în momentul în care ajung în Urgenţă au, deja, glicemie 600-700. Pentru a-şi reveni, aceste persoane trebuie să îşi facă, după ce îşi revin, de patru ori pe zi insulină şi să respecte toate indicaţiile medicului”, a declarat şeful secţiei Interne I din cadrul SCJU, dr. Doina Catrinoiu. Medicul a precizat că, în ceea ce priveşte diabetul de tip II, aici există o insulino-rezistenţă, adică organismul răspunde prost la insulina proprie. La aceşti pacienţi, fie li se dă tratament cu insulină, dar cu o singură priză, fie se merge pe medicamente luate pe cale orală, desigur, dacă pacienţii respectă nişte indicaţii speciale.





Toţi oamenii trebuie să înţeleagă, însă, că gravitatea diabetului constă, în principal, în apariţia complicaţiilor. „Deci, poate fi un diabet uşor de controlat, de tip I, sau unul de tip II, dar greu controlabil, pentru că, în general, asociază şi alte probleme de sănătate: boală cardiovasculară, obezitate, afectare renală etc. Recomandarea pe care aș face-o eu este ca ei să își facă cel puțin un control pe an, şi aici mă refer la cei care nu au factori de risc, și cei cu factori de risc, un control de două ori pe an. Cred că această verificare ar arăta care este adevărata creștere a numărului de persoane cu diabet, iar în ceea ce privește bolnavii, și ei ar fi în siguranță”, a subliniat specialistul.





Diabetul este o tulburare de asimilare a zahărului de către organism, de care suferă, în ziua de azi, extrem de multe persoane. Majoritatea suferă de diabet de tip 2, care corespunde unei creşteri prelungite a proporţiei de zahăr din sânge şi este frecvent asociat cu modul de viaţă. Aici ne referim la sedentaritate, alimentaţie. De partea cealaltă, se află persoanele cu diabet de tip 1, care este caracterizat de o producţie insuficientă de insulină, un hormon secretat de pancreas. Din păcate, de foarte multe ori, „maladia silenţioasă”, aşa cum i se mai spune diabetului, afectează populaţia în linişte, fără niciun simptom. Tocmai de aceea, deseori, diabetul se transformă într-un „ucigaş” nemilos.