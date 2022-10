Noroc că-i vremea murăturilor, deci a butoaielor! IȘJ Constanța recomandă rezerve de apă suficiente în școli

Vor fi afectate de lipsa apei unitățile de învățământ din următoarele zone: Palazu Mare, Boreal, Tomis Plus și Impact; Zona Comercială Nord (Dedeman, Carrefour, Selgros); Pescărie, Delfinariu, Stadion Gheorghe Hagi, Piața Chiliei, Tăbăcărie, Faleză Nord; bulevardul Tomis, cartierele Tomis I, Tomis II, Capitol și Spitalul Clinic Județean Constanța; zonele Peninsulară, Centru și Spitalul Militar; orașul Ovidiu (partea stângă, sensul de mers spre loc. Lumina).





Prin adresa nr. 6063, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a transmis încă de săptămâna trecută în atenția directorilor unităților de învățământ afectate de întreruperea furnizării apei să ia toate măsurile necesare pentru ca activitatea instructiv-educativă din data de 12 octombrie și din prima parte a zilei de 13 octombrie să se desfășoare în condiții igienico-sanitare optime. Ceea ce presupune rezerve de apă suficiente, igienizarea spațiilor în ziua precedentă întreruperii furnizării de apă, intensificarea măsurilor de curățenie, de spălare și de dezinfecție a tuturor spațiilor din unitatea de învățământ, utilizarea unor recipiente individuale de apă potabilă etc.





Și pentru a nu mai exista dubii, în finalul adresei sus-menționate IȘJ mai precizează că desfășurarea activităților didactice în sistem on-line nu mai are justificare legislativă, ca urmare a încetării hotărârii de Guvern privind starea de alertă.



Beți mai puțină apă, ca să n-aveți nevoie de wc





Din discuțiile purtate, ieri, cu câțiva dintre directorii unităților de învățământ ce vor fi afectate de această întrerupere a furnizării apei, am reținut că deja s-a trecut la aprovizionarea cu butoaie pentru o rezervă suficientă. Dar managerii au convingerea că elevii nu le vor folosi pentru a turna apa în toalete. Cei mici cu atât mai puțin nu vor reuși! Toți cei cu care am interacționat și-ar fi dorit trecerea în online a cursurilor, întrucât reducerea orelor de curs la 35 de minute, dar și a pauzelor nu este o soluție pentru igiena elevilor. „Mai bine le spunem să nu mai bea apă, ca să nu aibă nevoie de toalete!”, a glumit un profesor.



Din cauza riscului unei infectări pe fondul folosirii toaletelor fără apă curentă, părinții nu și-au trimis copiii la școală pe 21 septembrie, atunci când apa a fost oprită în mai toate unitățile școlare. În atare condiții, am solicitat Direcției de Sănătate Publică un punct de vedere. „Copiii trebuie să fie anunțați să aibă sticle individuale de apă potabilă, iar pentru igiena grupurilor sanitare, unitățile de învățământ trebuie să asigure rezerve de apă”, a transmis purtătorul de cuvânt al DSP.





După bâlbâiala de acum trei săptămâni, când anunțul de ultim moment lansat de IȘJ Constanța, cu câteva ore înainte de a se opri apa în majoritatea cartierelor din municipiu, a dat peste cap deciziile multor directori, de data aceasta întreruperea prevăzută miercuri, 12 octombrie, a fost pregătită din timp.