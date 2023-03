Cuprul este implicat în pigmentarea pielii și părului și acționează ca antioxidant

Foarte multe persoane nu dau importanţă cuprului. Acesta este un mineral dinamic, antiinfecţios, antiviral, antiinflamator, organismul mobilizându-l în cazuri de agresiuni microbiene, în infecţii. Mai mult decât atât, este un element indispensabil vieții, pe care organismul îl încorporează în enzime. La rândul lor, enzimele joacă un rol extrem de important în reglarea metabolismului fierului, formarea țesutului conjunctiv, producția de energie la nivel celular, producția de melanină (pigmentul care produce culoarea pielii) și funcția sistemului nervos.Specialiştii spun că organismul uman adult conţine aproximativ 75 mg de cupru. Concentraţiile cele mai mari se găsesc în ficat, creier, inimă, rinichi şi păr, iar cele mai mici în oase, muşchi, glande endocrine. Potrivit dr. Roxana Frangulea, cuprul ajută organismul să utilizeze fierul din sânge, reducând acțiunile radicalilor liberi asupra țesuturilor. Ca urmare, consumarea alimentelor ce conțin cupru poate preveni anumite boli sau deficiențe (SIDA, leucemia, osteoporoza, ulcer, diferite alergii). În plus, împreună cu fierul, cuprul ajută la sinteza celulelor roșii din sânge. Totodată, cuprul este important pentru funcția multor enzime. Printre numeroasele sale activități, acesta este inclus și în reglarea metabolismului, ajutând corpul să facă energie prin combinarea cu fierul și să producă globule roșii, oase și țesuturi conjunctive. Cuprul este, de asemenea, implicat în pigmentarea pielii și părului, influențează funcționarea inimii și acționează ca antioxidant, reducând radicalii liberi care pot afecta celulele și ADN-ul.Din punctul de vedere al răspândirii în natură, cuprul poate fi găsit fie sub formă nativă (pur sau necombinat) sau sub formă de compuși sau minerale. Rezerve de cupru se găsesc și în apele termale. De exemplu, în apele termale existente la Băile Herculane se poate găsi, de asemenea, un conținut mare de cupru cu rol antiseptic și antialergic. Desigur, el este larg răspândit în alimente, fructe și carne: în ficat, scoici, nuci, legume, în majoritatea cerealelor, în struguri. În acelaşi timp, apa de băut și apele minerale aduc o parte din necesarul zilnic de cupru al organismului. Alte alimente cu conținut de cupru sunt crustaceele, legumele verzi, semințele, ciupercile etc.Alte surse alimentare de cupru sunt reprezentate de moluşte, crustacee, nuci, cereale, ficat, rinichi. În ceea ce priveşte necesarul zilnic de cupru al unui adult, acesta este de 2 mg, iar al unui copil mic, de 5 mg. În cazul celui din urmă, trebuie menţionat că laptele este sărac în cupru şi alimentaţia exclusiv lactată poate conduce la anemie. De asemenea, cuprul este absorbit, în principal, în mediul acid din stomac şi în intestinul subţire, cel mai probabil sub formă de combinaţii complexe cu aminoacizi. Din totalul de cupru adus în organism prin alimentaţie este absorbit 25–60%.