Daraban (CCIR): "Statul ar trebui să ne dea un exemplu de bune practici, să-şi facă ordine în ogradă"

„În ultimul an, mediul de afaceri şi-a făcut datoria cu brio faţă de bugetul naţional prin rezultatele obţinute de mediul de business. Spun aceste lucruri pentru că avem oarecum proaspăt în memorie, noi, organizând Topul Naţional al Firmelor, am luat ultimele date de la Fisc undeva în luna august, le-am procesat şi deja în ţară au început topurile judeţene şi joi va fi topul naţional. Cifrele au fost mai mult decât îmbucurătoare, în sensul că am avut 846.459 de firme care au depus bilanţul la Fisc, faţă de 802.243. Deci, iată vreo 44.000 de societăţi care au depus în plus bilanţul atins. Iar ceea ce este mai evident, mai spectaculos, este că cifra de afaceri a crescut de la 392 de miliarde de euro la 494 de miliarde de euro. Nu în ultimul rând, şi profitul brut a crescut de la 41,5 la 54,6 doar într-un an de zile. Deci, iată că totuşi mediul de afaceri şi-a făcut datoria faţă de bugetul de stat”, a declarat Mihai Daraban. El a afirmat că se referă la societăţile care creează cele mai mari datorii la bugetul de stat, „celebrele CFR Marfă, TAROM, Romaero Băneasa, Unifarm şi multe altele” pentru că acestea sunt firmele cu peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri care „au călcat pe bec”. Potrivit preşedintelui CCIR, în România avem 1.042 de societăţi cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, din care 557 au o cifră de afaceri cuprinsă între 50 şi 100 de milioane şi 485 de companii de peste 100 de milioane de euro. Dintre acestea, doar 11% nu fac profit.





Statul ar trebui să ofere un exemplu de bune practici şi să îşi facă „ordine în ogradă”, susţine preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, făcând referire la societăţile care au cele mai mari datorii la bugetul de stat.