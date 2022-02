Plăcinta dobrogeană - vedeta Târgului de Mărțișor de la Ministerul Agriculturii

Reprezentanții Asociației „Moara de hârtie” expun mărțișoare literare din hârtie reciclată, denumite „cărțișoare”, precum și broșe de ceramică. Fondată în 2009, asociația are scopul de a realiza o sinergie între oameni, meșteșuguri și artă. Asociația Down Plus București prezintă mărțișoare confecționate de membrii ei. Înființată în anul 2014, aceasta își propune să sprijine persoanele ce suferă de sindromul Langdon-Down, prin implicarea acestora în diverse activități sociale și culturale.





Aflată pentru prima oară la un târg organizat de MADR, Asociația Producătorilor de Flori Muntenia reunește peste 500 de producători agricoli de flori.





Vizitatorii își vor putea procura și legume de sezon, precum și produse tradiționale. Printre acestea se numără produse recunoscute pe schemele de calitate europene: Magiun de prune Topoloveni (Indicație Geografică Protejată), Telemea de Ibănești - singurul produs recunoscut de Comisia Europeană ca Denumire de Origine Protejată și cunoscuta Plăcintă dobrogeană, produs ce se află în curs de dobândire a protecției europene ca Indicație Geografică Protejată.





De asemenea, la Târgul de Mărțișor vor fi aduse din diferite regiuni ale țării, produse atestate tradițional precum: brânză, smântână, cașcaval, telemea, brânză de burduf, caș, cârnați de porc, preparate din carne, prăjituri, siropuri, gemuri, dulcețuri din fructe și băuturi spirtoase. Din arealul zonei montane, din județele Suceava, Alba, Cluj, se vor regăsi brânzeturi, dulcețuri, gemuri, sucuri, siropuri, zacuscă, precum și diverse sortimente de miere și produse ale stupului.





Începând de vineri, 25 februarie, și până marți, 1 martie 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale găzduiește, în curtea instituției, Târgul de Mărțișor. Este vorba de o expoziție cu vânzare de flori, mărțișoare și produse agroalimentare românești, eveniment ce constituie un bun prilej pentru vizitatori să redescopere gustul și savoarea preparatelor autohtone.